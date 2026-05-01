MOPC adjudica paso elevado en km 28 de la Autopista Duarte por RD$2,228 millones

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Tras la culminación del riguroso proceso de Licitación Pública Nacional FIDEICOMISO-CCC-LPN-2025-0012, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Fideicomiso RD Vial, adjudicó al Consorcio Autopista Las Américas, S.R.L. el contrato para el diseño y construcción del paso elevado del kilómetro 28 de la Autopista Duarte, una obra estratégica valorada en RD$2,228,400,000.00 que transformará la movilidad en uno de los puntos más críticos de acceso a Santo Domingo.

El consorcio adjudicatario obtuvo la mayor puntuación combinada técnica y económica, demostrando el cumplimiento integral de los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. El proceso se desarrolló bajo los principios de transparencia, objetividad, imparcialidad y ética, conforme certificaron los peritos técnicos, legales y financieros designados para la evaluación. La oferta adjudicataria fue debidamente avalada por el Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial, garantizando la plena observancia de la normativa nacional de compras públicas.

Una obra que transforma el acceso al Gran Santo Domingo

La intervención adjudicada comprende el diseño y construcción de un paso elevado de 160 metros estructurales en el km 27+560 de la Autopista Duarte, sobre el actual cruce a nivel conocido como calle Doña Fefa; un puente motorizado en el km 26+600 (calle Las Mercedes) destinado al cruce seguro de peatones y motociclistas; y la construcción de vías marginales en ambos sentidos, con la consecuente ampliación de los carriles expresos de cuatro a seis en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

"Esta adjudicación marca un paso decisivo en la materialización de una obra largamente esperada por miles de dominicanos. Con el inicio de los trabajos, avanzamos hacia una solución definitiva para uno de los cuellos de botella más significativos de la Autopista Duarte, fortaleciendo la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de quienes transitan a diario por este corredor estratégico", expresó el Fideicomiso RD Vial.

Componentes principales del proyecto

La obra adjudicada contempla la ejecución integral de las siguientes intervenciones:

• Paso elevado de cinco vanos en el km 27+560 con seis carriles expresos (tres por sentido)

• Puente motorizado pionero para peatones y motociclistas en el km 26+600

• Ampliación de los carriles expresos de la Autopista Duarte de cuatro a seis

• Construcción de vías marginales con dos carriles por sentido

• Sistema integral de drenaje, iluminación y señalización vial moderna

Compromiso ambiental y social

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental categoría A y un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) que garantiza la protección del Corredor Ecológico Autopista Duarte y la mitigación de impactos en las cuencas hidrográficas Ozama y Haina. La ejecución contempla además la incorporación de tecnologías de reciclaje de materiales y programas de compensación ajustados a estándares internacionales.

Impacto transformador para la región metropolitana

La ejecución del proyecto generará beneficios significativos para el Gran Santo Domingo y para el corredor Santo Domingo-Santiago:

• Reducción sustancial de los tiempos de desplazamiento vehicular

• Generación de empleos locales calificados y no calificados durante la construcción

• Mejora de la competitividad logística del Gran Santo Domingo

• Fortalecimiento de la conectividad entre zonas urbanas, turísticas y productivas

• Disminución de emisiones contaminantes por reducción del congestionamiento

Con esta adjudicación, el MOPC y el Fideicomiso RD Vial dan cumplimiento a una de las metas estratégicas del Plan Nacional de Conectividad y Transformación de Infraestructura Vial, reafirmando el compromiso del Gobierno con la modernización de la red vial nacional, la seguridad de los usuarios y el desarrollo sostenible de la República Dominicana.