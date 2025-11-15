MOPC inicia reordenamiento del barrio Cuba

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

Como parte de la solución vial y ambiental que transformará el sector conocido como barrio Cuba, en el entorno de la avenida República de Colombia en un gran parque ecológico al servicio de toda la comunidad, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inició el proceso de reordenamiento, una jornada que durante mas de seis meses ha sostenido conversaciones con las aproximadamente 200 familias identificadas de modo que represente un nuevo comienzo con apoyo y alto sentido humano.

El departamento de Avalúos y Expropiaciones ha priorizado la escucha activa, el acompañamiento social y el respeto a la dignidad de cada hogar.

A la fecha, más de 70 familias ya han recibido sus cheques, luego de un proceso de valoración que contempla no solo la tasación oficial, sino también factores sociales como niveles de pobreza extrema, movilidad forzosa y vulnerabilidad.

Barrio Cuba

El MOPC recordó que, como parte del compromiso de mantener un proceso transparente y accesible, todos los martes y miércoles, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., el Departamento de Avalúos y Expropiaciones mantiene abiertas sus oficinas para avanzar en acuerdos individuales con las familias aún pendientes. El llamado es a continuar acercándose, conversar, revisar cada caso y avanzar hacia acuerdos responsables y justos.

No obstante pese a todos esos esfuerzos, hay algunas familias con quienes se han agotado múltiples vías de negociación, pero mantienen aspiraciones económicas muy superiores a los precios que hemos pagado a los demás propietarios de la zona.

La institución reiteró la importancia que representa esta intervención para la solución vial, ambiental y urbana de la República de Colombia, una obra que impactará positivamente la movilidad, el drenaje, la seguridad y la calidad de vida de miles de residentes.

El Ministerio de Obras Públicas reafirmó su compromiso de desarrollar esta gran obra con orden, justicia social y absoluto respeto humano, garantizando que la intervención avance en armonía con los derechos de los ciudadanos.