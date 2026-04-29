Moradores de Las Glorias denuncian escasez de agua desde hace más de seis meses

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Los Alcarrizos.– Residentes en la parte alta del sector Las Glorias denunciaron que desde hace más de seis meses no reciben agua potable en sus hogares, situación que afecta a unas 40 familias y las ha obligado a recurrir a la compra de camiones cisterna y a la reutilización de agua de lluvia para cubrir sus necesidades básicas.

De acuerdo con los comunitarios, el servicio es enviado supuestamente los martes y sábados; sin embargo, aseguran que la baja presión impide que el agua llegue hasta la parte alta, por lo que únicamente los residentes de las zonas más bajas logran abastecerse.

“En nuestras casas no llega el agua, ni siquiera en la madrugada. Cuando la envían, los de abajo ya se han llenado y a nosotros no nos sube nada”, expresaron moradores, quienes indicaron que, pese a haber adquirido bombas, no logran captar el líquido.

Explicaron que, ante la falta total del servicio, se han visto obligados a comprar camiones cisterna cuyos precios oscilan entre 1,500 y 2,000 pesos, lo que representa una carga significativa para sus presupuestos familiares.

Los residentes advirtieron que, de no recibir una respuesta oportuna por parte de las autoridades, se verán en la necesidad de realizar protestas pacíficas en reclamo de una solución definitiva.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan en la zona y garanticen un suministro de agua potable equitativo y constante para todos los sectores de la comunidad.