Moradores del residencial Galaxia, en SDO, piden retiro de vehículo abandonado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Moradores del residencial Galaxia, en Santo Domingo Oeste, solicitaron a la Dirección General de Seguridad de Transito Terrestre (Digesett) y al Ayuntamiento de ese municipio, el retiro de un carro que, según dijeron, tiene más de un año abandonado en la zona.

El vehículo es de color azul, marca Nissan, y fue dejado en la calle El Sol, esquina Saturno. "Se ha convertido en un refugio de ratas y otras alimañas, a lo que se agrega un gran cúmulo de basura debajo y en los lados", se quejaron.

"En horas de la noche se oyen unos ruidos raros entorno al vehículo y que algunas personas en vicios también lo usan para cubrirse", manifestaron algunos de los residentes del citado residencial, quienes desconocen de quién es el carro.

Desconocen de quién es el carro.

Durante todo el tiempo que tiene el carro en ese lugar, las autoridades han hecho caso omiso al abandono, agregaron los denunciantes, quienes piden con urgencia que haya respuesta de parte de la Digesett y el ayuntamiento.

Si desea enviar su denuncia puede hacerla a través de nuestras las redes sociales, Facebook e Instagram: periodicohoy y @periodicohoyrd, respectivamente y nuestro WhatsApp 829-420-3146.