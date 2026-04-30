Lo que mostraron las cámara de seguridad sobre David Fernández antes de desaparecer

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Las cámaras de seguridad de las inmediaciones de La Casa España, en la avenida 30 de Mayo, en el Distrito Nacional, mostraron al joven David Fernández, que ha sido reportado como desaparecido, retirarse hacia el lado derecho de la arteria vial, en el mar Caribe.

Según lo que se puede ver, Fernández caminó desde el otro extremo hacia esa área costera sin que hasta el momento se tenga noticias sobre su paradero.

De su lado, el vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, informó sobre el hombre que, presuntamente se lanzó al mar la tarde del miércoles 29 de abril, organismos de rescate, mantienen activas las labores de búsqueda en la zona.

Pesqueira explicó que cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 captaron el momento en que Fernández cruzó la vía desde su residencia hacia la orilla del mar, descendiendo hacia una cueva, punto en el cual se pierde todo contacto con el mismo.

El vocero policial aseguró que los operativos continuarán de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero del ciudadano.