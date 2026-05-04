Motoconchista se suicidó frente al Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana; detalles del caso

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El Ministerio Público inició una investigación en torno al fallecimiento de un hombre ocurrido la mañana del pasado viernes, 1 de mayo de 2026, frente al Palacio de Justicia de San Juan de la Maguana.

El fallecido ha sido identificado como Franklin Roa García, dominicano, de 40 años de edad, soltero, motoconchista y residente en la sección El Coco, municipio Juan de Herrera.

Su cadáver fue levantado la mañana del viernes por un equipo integrado por el fiscal Francis Bidó Matos y la aspirante a fiscalizadora Karen Peña, acompañados por la médico legista Creucia Encarnación y por la Unidad de Procesamiento de la Escena del Crimen de la Dirección Regional Oeste de la Policía Nacional.

Según el acta de levantamiento núm. 90888, la causa de la muerte de Roa García fue envenenamiento por ingestión de un insecticida de amplio espectro.

Las informaciones preliminares indican que Roa García habría ingerido voluntariamente dicha sustancia en presencia de varias personas.

Durante el procesamiento de la escena, las autoridades recolectaron diversas evidencias, entre ellas: un envase plástico, tipo botella de refresco, con residuos de sustancia tóxica; una funda plástica negra que contenía un sobre identificado con la marca comercial del insecticida; una gorra negra con diseño blanco y un teléfono celular. Además, una cartera con documentos personales y la suma de RD$16,500 en efectivo, además de monedas por un valor de RD$45.

El Ministerio Público indicó que continúa profundizando las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del hecho.