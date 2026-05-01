Motores mueven diariamente cerca de 1.6 millones de pasajeros, según AFAMOTO

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La Asociación de Fabricantes y Ensambladores de Motocicletas (AFAMOTO) informó que el sector genera alrededor de 185,151 empleos, principalmente en el uso de motocicletas como medio de transporte, donde se concentra el 84.4% de los ocupados, además de todo el ecosistema de servicios y comercio vinculado.

Los motoconchistas desempeñan un rol fundamental en el transporte urbano, movilizando diariamente a cerca de 1.6 millones de pasajeros.

Actualmente, más de 111 mil personas se dedican a esta actividad, con ingresos promedio mensuales de RD$29,256.

Asimismo, el impacto social es significativo: unos 213,450 hogares dependen de este sector, y cerca del 48% de sus ingresos proviene directamente de esta actividad, lo que evidencia su importancia en la economía familiar.

AFAMOTO indicó que, al tratarse de cifras al cierre de 2024, la generación de empleos vinculada al sector también podría ser mayor en el contexto actual.

Falta de regulación

Advirtió que el desorden en el subsector de motocicletas en la República Dominicana ha alcanzado niveles críticos, por lo que hizo un llamado urgente a las autoridades a garantizar el cumplimiento de las leyes y avanzar hacia una regulación efectiva que ordene el sector sin desincentivar su uso.

La entidad enfatizó que el enfoque no debe centrarse en condenar el uso de motocicletas, sino en regularlo adecuadamente, tomando en cuenta que este medio de transporte representa una solución clave de movilidad para millones de dominicanos y un importante motor económico.

“En la República Dominicana no faltan leyes; lo que falta es hacerlas cumplir”, expresó AFAMOTO, al señalar que el incumplimiento sistemático de las normativas ha generado un entorno de informalidad, inseguridad, riesgo y violencia que afecta a toda la sociedad.

En ese sentido, recordó que aún están pendientes de emisión diversas disposiciones regulatorias que ya han sido sometidas a consulta pública, así como la implementación de las recomendaciones surgidas de las mesas de trabajo tras la firma del Pacto Nacional por la Seguridad Vial en noviembre de 2024.

Como evidencia de las consecuencias de esta falta de control, la organización condenó el hecho ocurrido esta semana en Santiago de los Caballeros, donde el chofer Deivy Carlos Abreu Quezada perdió la vida tras ser atacado por una turba de usuarios de motocicletas, subrayando que situaciones como esta no deben repetirse bajo ninguna circunstancia.

Un medio de transporte esencial en los hogares dominicanos



De acuerdo con datos del sector, las motocicletas se han consolidado como el medio de transporte más utilizado por los hogares dominicanos, con una penetración del 37% y más de 1.4 millones de unidades en circulación.

Esta realidad es aún más marcada en los segmentos de menores ingresos, donde representan una opción accesible y eficiente, considerando que el 47% de los hogares no cuenta con otro medio de transporte.

Un sector que dinamiza la economía y aporta al fisco



AFAMOTO subrayó que el mercado de motocicletas es altamente dinámico, con aportes fiscales por su comercialización que alcanzan los US$92 millones.

Estos datos forman parte de un estudio realizado por la firma Analytica con cifras al cierre de 2024, por lo que el gremio precisó que tanto el impacto fiscal como el tamaño del mercado podrían ser incluso mayores en la actualidad.

Medidas urgentes para ordenar el sector

Ante este panorama, AFAMOTO insistió en la necesidad de aplicar medidas concretas que permitan ordenar el subsector de motocicletas y fortalecer la seguridad vial, entre ellas citó hacer obligatoria la emisión y visibilidad de las placas de motocicletas, establecer la renovación anual de las placas.

También exigir licencias de conducir válidas y seguros obligatorios por daños a terceros y supervisar el uso adecuado de cascos de seguridad homologados.

Asimismo, el gremio hizo un llamado directo a los conductores de motocicletas a actuar con responsabilidad, respetar las leyes de tránsito y contribuir a una convivencia segura en las vías públicas.

“La permisividad solo profundiza el problema. El país necesita orden, seguridad y consecuencias claras para quienes violan la ley”, sostuvo la organización.

Finalmente, AFAMOTO reiteró que sin cumplimiento efectivo de las normativas no será posible garantizar la seguridad vial en la República Dominicana.