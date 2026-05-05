Movimiento que lucha por cordillera Septentrional saluda decisión de Luis Abinader sobre San Juan

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El movimiento "Unidos Somos Más" que mantiene una lucha férrea por la defensa de la cordillera Septentrional, saludó ayer la decisión del presidente Luis Abinader de ordenar la paralización toda actividad minera en la provincia de San Juan, a propósito de la celebración del Día Nacional del Árbol.

"Nos unimos a la inmensa alegría de los sanjuaneros y sanjuaneras por su triunfo y felicitamos de corazón al excelentísimo señor presidente Luis Abinader, por su sabia y oportuna decisión de paralizar toda actividad minera en San Juan", expresó.

Durante una rueda de prensa encabezada por el vocero del movimiento que representa a más de 80 comunidades, el sacerdote Ramón Ramos (Padre Nino), también agradeció el mensaje de los obispos, a través de la Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente, en donde dan su apoyo a todas las personas e instituciones que luchamos por la preservación del Medio Ambiente.

El movimiento Unidos Somos Más invitó a los pastores a que no acepten ofrecimiento del Gobierno para presidir ninguna comisión de supuesto desarrollo en aquellos lugares en donde los comunitarios con sus sacerdotes, religiosos y religiosas, pastores evangélicos y todas las organizaciones de la sociedad, están apoyando a las comunidades.

"Ellos sólo buscan la división entre nuestros pastores y los agentes de pastoral de la base", indicó.

El movimiento agradeció, además, el hecho de que el obispo de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, renunciara por razones eclesiásticas, a la comisión de veedores de la autopista del Ámbar en la que había sido nombrado.

De igual manera, hizo lo propio con la Conferencia Dominicana de Religiosos y Religiosas que hicieron el mismo pronunciamiento y que participaron en la marcha del 24 de abril en Santiago.

Próxima caminata

El movimiento Unidos Somos Más convocó a todo el país, y especialmente a las 14 provincias del Cibao, a la próxima caminata que será el domingo 24 de mayo a las 2:00 p.m. saliendo del Monumento a los Héroes de la Restauración.