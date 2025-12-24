Movimientos de salas SCJ elevan categoría 2 jueces

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Los nuevos cambios en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) favorecieron a los magistrados Justiniano Montero Montero y a Manuel Herrera Carbuccia, quienes pasaron a presidir la primera y la tercera sala de la alta corte, en sustitución de Pilar Jiménez Ortiz y Manuel Alexis Ruiz Ortiz, respectivamente, quienes no fueron ratificados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La segunda sala sufrió una ligera modificación en su composición, al ser integrado a la misma Yorlin Vásquez, uno de los magistrados recién electos, y pasar al magistrado Francisco Ortega Polanco a la tercera sala, donde fue asignado también Namphy Rodríguez.

A la primera sala civil y comercial, ahora presidida por Montero y Montero, fueron asignados dos de los cinco nuevos magistrados. Son ellos Edyson Alarcón Peralta y Miguelina Ureña Núñez.

A esta sala le corresponde conocer en primera instancia los recursos de casación en materia civil y comercial que llegan a la alta corte, y es la que, en la actualidad, más expedientes tiene en su archivo.

De acuerdo con estadísticas de la SCJ de un total de expedientes registrados, el 91 % de los casos (4,048) ingresaron en el último cuatrimestre de este aña (septiembre-diciembre 2025).

De esa cantidad, 1,992, es decir, la mayoría, corresponden a la primera sala Civil y Comercial que en lo adelante presidirá el magistrado Montero Montero.

La Segunda Sala, especializada en materia penal y presidida por el magistrado Francisco Jerez Mena, es la que menos casos pendientes tiene, ya que de los 4, 048 ingresados en el cuatrimestre referido, solo 411 son penales.

En cuanto a la tercera sala, liderada por el magistrado Manuel Herrera Carbuccia , y donde se conocen los recursos de casación en primera instancia, pero en materias laboral, inmobiliaria (tierras), contencioso-administrativo y contencioso-tributario, el cúmulo de trabajo son 828 expedientes.

El resto, es decir, 817 corresponden a las Salas Reunidas, integrada por todos los jueces incluido el presidente de la SCJ, que funciona como el órgano supremo de deliberación.

A la primera que integran los magistrados Montero Montero, Samuel Arias Arzeno y Vanessa Acosta, fueron incorporados Edyson Alarcón Peralta y Miguelina Ureña Núñez.

En la segunda sala integrada por los magistrados Francisco Jerez Mena, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto Sánchez y María Garabito Ramírez, fue incorporado Yorlin Vásquez Castro.

La tercera sala de la SCJ conformada por los magistrados Manuel Herrera Carbuccia, Anselmo Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico, se le sumaron Francisco Ortega Polanco (que estaba en la segunda), y el nuevo Namphy Rodríguez.

Tanto Ortega Polanco como Rodríguez, además de abogados y magistrados de la alta corte, son periodistas.