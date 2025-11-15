MP arresta a 16 agresores de violencia de género

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

El Ministerio Público puso en marcha este sábado acciones enfocadas en fortalecer la protección de las mujeres a través de su Dirección General de Persecución, la Dirección Nacional Contra la Violencia de Género, la Fiscalía de Santiago y Unidad de Captura de Prófugos Rebeldes y Condenados (Ucaprec).

Las acciones para la protección de mujeres víctimas de violencia buscan optimizar los protocolos de captura de agresores y cuentan con el apoyo de la Policía Nacional, a través de su Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), la Policía Preventiva, la Unidad de Prófugos y Captura y la comandancia de la Policía en Santiago de los Caballeros.

Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, señaló que la iniciativa se enmarca en la estrategia de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, para combatir la violencia contra las mujeres en el país.

Camacho explicó que las acciones buscan que los agresores, sin importar en el lugar del país en que se escondan, sean arrestados para responder a sus procesos penales o puestos bajo tratamiento psicológico, en los casos que aplique esa medida, a fin de disminuir el riesgo de que pongan en peligro la integridad física y la vida de mujeres.

Indicó que en la primera fase de estas acciones participan 45 fiscales, más de 170 policías, 10 miembros de la Unidad de Prófugos y Captura del Ministerio Público y 12 miembros de la unidad especial del MP y la Policía Nacional.

En la primera etapa se realizaron 30 allanamientos en la provincia de Santiago y uno en el Barrio María Auxiliadora del Distrito Nacional para arrestar a un prófugo perseguido por la Fiscalía de Santiago por agredir a su pareja.

La Operación Mariposa ha permitido arrestar a 16 agresores que serán presentados en las próximas horas ante los tribunales para que se les apliquen medidas de coerción.

Entre los arrestados figuran: Omayra Joseline Torres Pérez, Chayanne De Jesús Vásquez, Miguel Angel Bretón López, Nelson Antonio Tavarez Tavarez, Reynoso Reyes Martinez, Hansel Alexander Santos, Carlos Manuel Beras Vásquez, Esmil Silverio García, Franklyn Manuel Peralta Martinez, Robinson Rodríguez Toribio, Amaury Francisco Rodríguez, Germis Francisco Rodríguez, Scarla Mercedes Cruz Moronta, Jarnny Rafael Rosario y/o Jaini Rafael Rosario, Francisco Antonio Torres y Carlos Miguel Colón.

Wilson Camacho indicó que esta operación recorrerá cada provincia del país en un esfuerzo interinstitucional para reducir los feminicidios y cualquier forma de violencia contra las mujeres.