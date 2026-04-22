Ministerio Público capacita a 900 policías San Cristóbal

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El Ministerio Público dio inicio a un taller de capacitación técnica para 900 policías que prestan servicios en la provincia San Cristóbal, a fin de garantizar una adecuada documentación de los procedimientos que estos realizan.

El programa, que en cuya primera fase participaron 60 miembros de la Policía, forma parte de un proceso integral de fortalecimiento de capacidades en el marco de la estandarización de los protocolos de investigación técnica del Ministerio Público.

La jornada formativa fue impartida por los procuradores fiscales Fanny Garabitos y Daryl Montes de Oca, quienes informaron que con la iniciativa se busca reforzar las competencias técnicas del personal actuante, “garantizando una adecuada documentación de los procedimientos y contribuyendo al fortalecimiento sistema de justicia”.