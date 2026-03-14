MP concluye réplica a imputados, pide enviar a juicio fondo

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Tras concluir su réplica a las argumentaciones hechas por las defensas de los imputados en la Operación Calamar, el director Nacional de Persecución, Wilson Camacho, solicitó al Segundo Tribunal Colegiado enviar a juicio de fondo a los acusados de supuestamente estafar al Estado con RD$21,000 millones mediante pagos ilícitos por expropiación de terrenos y otros delitos conexos.

Camacho justificó su pedimento afirmando que en su réplica a la acusación en su contra las defensas de los exministros de Hacienda, Administrativo de la Presidencia, de Obras Públicas, y compartes, “se limitaron a presentar opiniones, y no a responder de los hechos objetivos y verificables que cometieron”.

Citó entre esos hechos, la reunión en el Palacio Presidencial para tratar lo relacionado a los recursos públicos para la campaña electoral del excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo en el 2019, el sistema de soborno establecido en un programa de Casino por el que se distribuía soborno de los juegos de azar, la creación de “la casita” para recibir esos fondos, y los RD$1,200 millones que el testigo Bolívar Ventura admitió haber pagado.

“Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes; en el que el tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario para verificar que hay hechos y razones más que suficientes y valederas para que este proceso sea elevado a juicio de fondo”, puntualizó Camacho ante la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción, Altagracia Ramírez.

Los imputados

El MP señala como los principales líderes del entramado criminal a los tres exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

Otros imputados a quienes el MP pidió al tribunal enviar a juicio de fondo son Angel Lockward, Daniel Guerrero, Princesa Alexandra García Medina, Rosa Airas Ruiz y su hijo Omar Manuel (Micky) Arias; Claudio Silver Peña, exdirector del Catastro; y Luis Miguel Piccirilo, exdirector del Consejo estatal del Azúcar. Inicialmente los imputados eran 46, incluidas 34 personas físicas y 12 empresas, pero varios negociaron y devolvieron el dinero.