MP y defensas caso Jean Alain reaccionan a declaraciones SCJ

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El pronunciamiento del presidente del Poder Judicial , Luis Henry Molina, de que el sistema de justicia penal en el país “colapsó” y de que ya no es viable continuar resolviendo los casos penales mediante juicios de fondo, sino mediante acuerdos, llegó hasta los tribunales donde ayer, en el juicio de fondo del caso Jean Alain, lo utilizó como argumento uno de los abogados de la defensa.

Ybo René Sánchez, quien junto a Manuel (Many) Ramírez ostentan la representación legal del imputado Alexander ..........., dijo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) “tiene razón”, y lo explicó de la siguiente manera:

“Cuando el fiscal, un día antes de la acusación recibe un documento digital que tiene 8 millones de archivos y un informe pericial de la Cámara de Cuentas con 8 tomos con 1,700 páginas cada uno de ellos estos no se pueden reproducir en un juicio, 8 tomos de un informe pericial emitido por la Cámara de Cuentas, cada uno de ellos con 1,700 páginas, uno del Dicat con 84 documentos, y que no se pueden reproducir en un juicio de fondo, “no tiene tiempo para analizarlos y por tanto, no podrán respetarle el derecho a ningún imputado”, afirmó.

RD una fábrica de procesos

También Carlos Balcácer, abogado de Jean Alain, coincidió con el presidente de la SCJ en que en el país el sistema de Justicia colapsó. Afirmó que solo en la segunda sala de la alta corte “donde los jueces están festinando y desnaturalizando procesos”, es que la mora judicial ha bajado “ el Tribunal Constitucional le viene anulando sentencias”.

Condiciona

Wilson Camacho admite la necesidad de la cultura acuerdos siempre que “acordar sea mejor que ir a juicio o mantenerse litigando”.