MP: cuando Deivy Carlos Abreu Quezada estaba herido de un cuchillo de 12 pulgadas, los demás decían "mátalo, mátalo"

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El Ministerio Público (MP) instrumentó los señalamientos para pedir prisión preventiva, como medida de coerción, contra los siete de los ocho motoristas por formarse en turba en perjuicio de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer del camión recolector de basura en Santiago que murió luego de ser atacado con un cuchillo de 12 pulgadas tras un presunto accidente de tránsito.

En su solicitud, el órgano acusador dijo que se evidencia que no solo hicieron acción de persecución y acorralamiento a la víctima, sino que su intención quedó claramente evidenciada cuando vociferaban: “mátalo, mátalo" una vez Abreu Quezada estaba herido.

"La manada criminal que en asociación criminal realizaron los imputados actuaron con una cohesión absoluta, desde el inicio hasta el desenlace fatal, hubo un concierto de voluntades dirigido a un único fin: la muerte", dice el MP.

La víctima fue alcanzada y acorralada en el parqueo del Palacio de Justicia de esa demarcación, sin considerar que se encontraba en el área del palacio de justicia, y los imputados, detrás de dicho camión, se desmontaron Kevin Francisco Metz Cruz, Jhovanny de Jesús Metz Cruz y Juan Carlos Soto Ortiz —este último con su chaleco de motoconcho y casco protector— y rápidamente se acercaron hacia el vehículo.

De inmediato, dice el MP, el imputado Jhovanny de Jesús Metz Cruz, que está prófugo, le infringió una estocada con el arma blanca en la pierna a la víctima, quien logró salir del camión tratando de salvar su vida.

No obstante estar herido, el imputado Juan Carlos Soto Ortiz siguió agrediéndole al arrojarle piedras mientras los demás imputados le decían que lo mataran, indica la acusación.

Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz, a quienes se les imputa asociación de malhechores para perseguir, interceptar y dar muerte a Abreu Quezada, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital del Seguro Social Presidente Estrella Ureña.