Muere Escarlen de los Santos, joven que había advertido sobre uso de vapes

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Escarlen De los Santos, una joven que en sus últimos días transformó su difícil situación en un poderoso llamado de atención sobre los peligros del uso de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, falleció este miércoles en Hatillo, provincia San Cristóbal.

Afectada por serias complicaciones de salud que la mantuvieron postrada en cama, Escarlen optó por usar sus redes sociales para alertar a otros, especialmente a los jóvenes. Mediante varios videos, compartió su experiencia con la intención de mostrar las consecuencias del consumo de vapes y hookah.

Sus mensajes, llenos de sinceridad y emoción, lograron tocar a muchas personas tanto en su comunidad como en redes sociales, donde su historia se difundió ampliamente en poco tiempo.

La joven había hecho un llamado directo a la juventud dominicana a evitar estos hábitos: “Dejen eso, miren cómo estoy yo”, decía, reflejando el impacto que había sufrido su salud y buscando prevenir que otros pasaran por lo mismo.

Su fallecimiento ha causado un profundo dolor entre quienes la conocieron y ha reavivado la conversación sobre los riesgos del uso de cigarrillos electrónicos, sobre todo en jóvenes. Muchos consideran que su testimonio puede servir para fortalecer iniciativas de concienciación y educación sobre este tema.