Muere a manos de la Policía hombre presuntamente vinculado a homicidios y robos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago de los Caballeros, 7 de febrero de 2026.– La Policía Nacional informó que un reconocido antisocial, identificado como Brandol Miguel Jerez Rodríguez, alias “Brandon”, de 36 años, quien contaba con un amplio prontuario delictivo y múltiples órdenes de arresto en su contra, cayó abatido al enfrentar a tiros a miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en esta ciudad.

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes policiales daban seguimiento al prevenido con fines de arresto, la noche del jueves, en el sector Reparto Peralta, cuando este, al percatarse de la presencia policial, abrió fuego contra los miembros actuantes, viéndose estos en la obligación de repeler la agresión. El antisocial resultó herido y falleció posteriormente mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud.

Prontuario

El hoy occiso era activamente buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0006320-002, por violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican asociación de malhechores y homicidio voluntario, en perjuicio de un ciudadano, hecho ocurrido el 26 de enero de 2026, en el sector Bella Vista.

Asimismo, pesaba en su contra la orden de arresto No. 2024-AJ0008713, de fecha 8 de septiembre de 2024, por violación a los artículos 265, 266, 295, 379, 382 y 384 del Código Penal Dominicano, relativos a asociación de malhechores y robo agravado, en perjuicio de dos ciudadanos.

Evidencia ocupada

Al occiso le fue ocupada una pistola marca Browning, calibre 9 milímetros, sin documentos, con dos cápsulas, la cual portaba de manera ilegal y que habría sido utilizada para atacar a los agentes actuantes.

El cadáver fue levantado en la morgue del Subcentro de Salud de Bella Vista y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), en Santiago, para los fines legales correspondientes.