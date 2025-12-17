Muere mujer que resultó herida en explosión en una torre residencial en Villa Marina

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una mujer china que resultó quemada en gran parte de su cuerpo por la explosión en el sector Villa Marina, en el Distrito Nacional, murió el pasado lunes. La dama estaba ingresada en la Unidad de Quemados del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora.

La información fue confirmada al periódico Hoy por Eddy Bruno, director de la Unidad de Quemados de ese centro de salud, quien explicó que la paciente presentaba lesiones severas en gran parte de su cuerpo desde el momento en que fue trasladada al centro asistencial.

Según los datos disponibles, la víctima, que perdió la vida a las 8:15 de la noche, fue atendida de inmediato por un equipo médico especializado debido a la magnitud de las quemaduras, y su estado de salud fue calificado como delicado desde su ingreso, permaneciendo bajo estricta supervisión médica.

No obstante, en las últimas horas su condición se agravó de manera progresiva, hasta que finalmente se produjo su deceso, a pesar de los esfuerzos realizados por el personal de salud para estabilizarla.

El suceso ha causado consternación entre los residentes de Villa Marina, mientras las autoridades correspondientes mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas y circunstancias en que se produjo la explosión.