Muere raso que había sido herido por tiroteo en Cinema Centro

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La Policía Nacional informó, con profundo pesar, el fallecimiento del raso Dary Daniel Andújar Pérez, de 22 años, quien resultó gravemente herido por arma de fuego mientras intervenía en un incidente registrado en una plaza de la avenida George Washington (Malecón).

El joven agente falleció mientras recibía atenciones médicas en el área de quirófano del Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol), donde varios especialistas hicieron todo lo posible por salvarle la vida.

Andújar Pérez fue herido en el cumplimiento del deber, luego de que, junto a otros miembros policiales, respondiera a una alerta sobre una persona armada que amenazaba a varios colaboradores del referido centro. En la intervención resultó fallecido el vigilante privado Santo Pimentel Lebrón, quien ocasionó la herida mortal al raso Andujar Pérez.

Las circunstancias del hecho se encuentran bajo investigación, por lo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles.

*Condolencias*

El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, quien dio seguimiento al caso desde el primer momento, expresó su más profunda condolencias a familiares, amigos, allegados y compañeros de institución.

Destacó la vocación de servicio, entrega y valentía del joven raso, quien ofrendó su vida en defensa de la seguridad ciudadana.

El mayor general Cruz Cruz reiteró el compromiso de la institución de honrar su memoria y legado.

Se está a la espera de los resultados del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), debido a que se trata de una muerte de carácter violento.

La Policía Nacional informó que continúa profundizando las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en la referida plaza comercial.