Mueren dos mujeres en feminicidios

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Dos mujeres murieron este fin de semana, en hechos ocurridos por separados, lo que ha generado consternación en Dajabón y el Distrito Nacional, sucesos investigados por las autoridades como feminicidios,

Según informes preliminares y reportes oficiales, la primera víctima es Marlin Omeris Domínguez Rojas, de 35 años, quien el sábado en la noche murió tras recibir un disparo en la cabeza, que le habría propinado su expareja Yois de Jesús Jiménez Diloné, de 53 años, quien luego de hacerlo se suicidó.

Mientras que la mañana de este domino, en Los Girasoles, del Distrito Nacional, Noemí Suárez Marte, de 20 años, murió a causa de una herida por proyectil de arma de fuego, cuando estaba en la vivienda donde residía con sus familiares.

La Policía Nacional informó el arrestó a Amauri Polanco Herrera, de 22 años, señalado como el presunto autor del crimen.

Según el reporte, el joven llegó a la residencia alrededor de las 8:30 de la mañana alegando que llevaba una computadora para la víctima y una vez dentro del inmueble, le habría propinado el disparo.

De acuerdo a la Policía, tras el hecho, el presunto homicida emprendió la huida a bordo de un vehículo, pero posteriormente fue capturado por agentes policiales, ocupándole una pistola calibre 9 milímetros, que presuntamente habría utilizado para cometer el crimen.