Mujer acusada de asfixiar a su hija en Sabana Toro enfrentará medida de coerción en San Cristóbal

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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal decidió posponer hasta el próximo martes la audiencia para conocer la medida de coerción contra Yoleydi Linarez Araujo, señalada como responsable de la muerte de su hija de seis años en el sector Sabana Toro, ocurrida en marzo pasado.

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva, tras establecer en las pesquisas que la menor habría sido asfixiada. De acuerdo con el expediente, la investigación comenzó luego de que la niña llegara sin signos vitales a la emergencia pediátrica de un hospital de San Cristóbal el 11 de marzo, alrededor del mediodía.

Autoridades del Ministerio Público, junto a agentes de Homicidios de la Policía Nacional y técnicos del Inacif, realizaron el levantamiento del cadáver. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, catalogada como homicidio.

Durante las diligencias, se revisaron cámaras de seguridad, se realizaron entrevistas y otros procedimientos que, según la acusación, vinculan directamente a Linarez Araujo con el hecho dentro de su vivienda. La mujer fue arrestada el 6 de mayo mediante orden judicial, y será el próximo martes cuando el tribunal decida sobre la solicitud de coerción presentada por el Ministerio Público.