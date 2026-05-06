Mujer que habría sido asesinada por sargento "era el alma de la fiesta. Tenía un niño especial y vivía para él"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Familiares de Yessika Álvarez Jiménez alegan que el sargento de la Policía Nacional acusado de matarla habría premeditado el crimen e incluso intentó asesinar al hermano de la joven.

Así lo afirmó María Jiménez, prima de la víctima, quien sostuvo que el hecho no fue accidental ni producto de una discusión momentánea.

“Él lo hizo con asechanza, le voceó y todo. Tenía su maleta preparada y todo listo para irse. Lo planeó. Esperó que ella llegara para matarla”, expresó.

Según relató, entre la pareja existían conflictos familiares previos.

“Su familia vive ahí, ellos están enterados de todo porque vivían en el segundo nivel. Eran todos enemigos de ella. Habían muchos problemas familiares”, aseguró.

Jiménez también denunció que el agente habría intentado disparar contra el hermano de Yessika, quien residía con ella.

“También intentó ultimar al hermano de Yessika, que vivía con ella, y le tiró tres tiros”, afirmó.

“Vivía para su hijo”

La familiar describió a Yessika como una joven alegre y dedicada a su hijo con síndrome de Down.

“Era una niña llena de vida. Tenía un niño especial que dejó huérfano”, lamentó.

Agregó que la joven trabajaba y dedicaba gran parte de su tiempo al cuidado del menor.

“Era la alegría de la fiesta, vivía para su niño. Trabajaba y vivía para él”, sostuvo.

Asimismo, dijo que Yessika tenía intenciones de terminar la relación.

“Ella tenía planes de separarse. Incluso había llevado al niño donde su madre para ubicarse”, señaló.

Exigen justicia

Los familiares exigieron que el caso sea procesado con todo el peso de la ley.

“Nosotros exigimos la pena máxima y que no lo protejan porque él sea militar”, manifestó Jiménez a noticias SIN.

Sobre el caso

La Policía Nacional de la República Dominicana informó la detención del sargento Railin de la Rosa Moquete, de 31 años, señalado como presunto responsable de la muerte de su pareja sentimental.

La víctima fue identificada como Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, quien falleció a causa de heridas por proyectil de arma de fuego.