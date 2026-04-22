Mujer es herida de bala en incidente con policías: ¿qué dicen los médicos sobre su estado de salud?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Una mujer de 27 años lucha por su vida tras recibir un disparo en la cabeza durante un operativo de agentes de la Policía Nacional en el sector Casa Vieja de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

La víctima es Alba García Peña, quien permanece en estado crítico, conectada a ventilación mecánica y aminas vasoactivas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Ney Arias Lora.

“El pronóstico realmente es muy malo; estamos sujetos a la evolución en el tiempo, porque las heridas de armas de fuego en cualquier parte de nuestro cuerpo, y más en el cerebro, es totalmente devastador”, manifestó este miércoles el doctor David Cuevas.

Señaló que con las condiciones que presenta la paciente en este momento, “su riesgo de morir es muy alto”. Sin embargo, destacó que el personal médico hace todo lo posible por mejorar su estado y mantenerle un soporte que le permita “sobrevivir a esta desgracia”.

“Pacientes como ella, si sobreviven, pueden quedar con serias lesiones permanentes. Muchas veces se pueden quedar en estado vegetativo...”, pronunció el galeno.

Sobre el incidente

De acuerdo con versiones de familiares de Alba, el hecho ocurrió la noche del pasado lunes, mientras se celebraba un cumpleaños, cuando una patrulla policial irrumpió de manera violenta para poner fin a la fiesta.

“Ellos llegaron como leones a darle a sus hijos… ellos llegaron tirando tiros y dan galletas”, afirmó Micaela Heredia, prima de la víctima.

Imágenes muestran accionar de los agentes policiales en el lugar del incidente

De su lado, otra pariente de la joven sostuvo que a los uniformados no les importó que en el lugar se encontraban niños y exigió que el caso no quede impune.

“Ahí había niños también y era temprano, las once y media de la noche, que no eran las doce de la madrugada. Entonces yo quiero que se haga justicia”, dijo Dilcia Jiménez.

“Yo estoy tirado (en el suelo), que me echaron en los ojos una vaina (gas pimienta). Cuando yo estoy que no veo nada, que ellos (los policías) ya se van, yo bajo y ahí encuentro a la mujer mía tirada en el suelo”, agregó Maicol Herrera, esposo de la herida, ante las cámaras de Noticias SIN.

Hasta el momento la Policía Nacional no se ha referido de manera oficial al tema.