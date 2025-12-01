Mujer muere por los golpes en un atraco

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una mujer oriunda del batey Las Pajas, en la sección Don López de Hato Mayor, falleció en un hospital por los golpes que recibió por un par de desconocidos que la atracaron.

Marisela Aquino, quien era conocida como Aidée, fue interceptada por dos hombres que le golpearon la cabeza con un objeto contundente para despojarla de dinero y otras pertenencias. La Policía informó que apresó a uno de los autores del asalto.

Por otro lado, las autoridades informaron que el cadáver de un hombre sin documentos fue encontrado a la salida de un potrero, en una finca cerca de la comunidad El Peñón de San Pedro de Macorís. El hombre vestía un pantalón gris y un ploshirt azul claro, y estaba descalzo.

Al lugar se presentaron las autoridades junto a la médico legista Marisandra Santana. El cadáver fue llevado a la morgue del hospital Antonio Musa, donde se le hará la autopsia.