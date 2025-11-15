Mujer rural y pobre en RD las más afectadas

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Si bien las mujeres tienen capacidades importantes como agentes de transformación, también tienen vulnerabilidades específicas que tienden a exacerbarse en presencia de fenómenos climáticos, explicó Desiree del Rosario, coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Entiende que la vulnerabilidad de las mujeres no solo se limita al cambio climático. En muchas comunidades rurales, las mujeres son las guardianas de los conocimientos y prácticas tradicionales, las cuales transmiten de una generación a otra, y que pueden constituir un aporte invaluable a los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático.

Al hablar durante la XIII Conferencia Dominicana de Estudios de Género, bajo el tema “El Sur Global: las perspectivas, aportes y la construcción de conocimientos sobre el desplazamiento forzado por cambio climático”, detalló que el desplazamiento forzado provocado principalmente por los ultimos fenómenos climáticos ocurridos en este año se ha convertido en una de las expresiones más visibles de la crisis ambiental en el Caribe insular.

En la República Dominicana, apunta Rosario, este tipo de desplazamientos no sólo responde a la intensidad creciente de eventos hidrometeorológicos como inundaciones, tormentas o sequías, sino que, también, son vinculados con procesos históricos de desigualdad territorial, exclusión social y fragilidad institucional. Reitero que a pesar de los avances en la comprensión del riesgo y de las capacidades de alerta temprana, los efectos de los eventos climáticos siguen afectando de forma desproporcionada a comunidades rurales, y empobrecidas.

Encuentro busca impactar a la mujer

Durante su intervención, afirmó que en esta edición buscan promover el diálogo interdisciplinario y regional, involucrando a investigadoras, activistas, artistas y tomadores de decisión en la generación de soluciones basadas en la justicia climática y de género a través de conferencias con el fin de visibilizar los impactos diferenciados que el cambio climático impacta sobretodo en mujeres, niñas y comunidades rurales.