Mujeres alzan la voz en la “Marcha de las Novias”: exigen “derechos, no flores”

Entre consignas como “Queremos derechos, no queremos flores”, un grupo de mujeres realizó la mañana de este martes la “Marcha de las Novias” para pronunciarse contra la violencia de género en la República Dominicana, una problemática que en muchos casos termina en feminicidio.

Afirmaron que la cultura dominicana, al igual que muchas de la región, mantiene patrones donde la masculinidad se asocia con control, celos y dominio, y que, además, la violencia suele interpretarse como un simple conflicto de pareja.

“Los celos son romantizados. Las mujeres son socializadas a tolerar el abuso. Esto en torno a cultura sostiene y estima la violencia, incluso algo de lo que se dedica a un feminicidio”, manifestó la activista Virtudes de la Rosa, al participar de la caminata en la sede de Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La feminista cuestionó que, muchas veces, según sus declaraciones, los medios de comunicación presentan estos hechos como problemas “pasionales y no como el fruto de un control que llega a la máxima expresión de la violencia”.

De igual forma, de la Rosa destacó que en el país persisten brechas en el acceso a la justicia y en la recopilación de estadísticas.

“Sigue habiendo subregistros de feminicidios, especialmente los que no se dan en el marco de actuaciones de pareja. Diferencias entre los criterios de la Procuraduría General de la República, del Ministerio de la Mujer y la prensa al momento de sacar las cifras, y su ausencia de una identificación penal diferenciada”, sostuvo.

Activista Virtudes de la Rosa alza su voz contra la violencia de géneroAlexis Monegro

La activista, además, expresó que aún “hay resistencia a que el nuevo Código Penal identifique como debe ser el feminicidio, como una de las mayores expresiones más altas de la violencia contra la mujer”.

“Faltan indicadores para violencia económica, psicológica y tecnológica. En conclusión, el país posee avances, protocolos, fiscalía especializada y campañas, pero no han sido suficientes para reducir de manera sostenida el número de asesinatos de mujeres por razones de género”, subrayó.

“Marcha de las Novias”Alexis Monegro

Por su parte, la vicerrectora de Investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Rosalía Sosa, afirmó que la “Marcha de las Novias” tiene un simbolismo profundo y desgarrador, pues representa los sueños rotos, las vidas arrebatadas y las esperanzas truncadas de miles de mujeres alrededor del mundo.

“Cada vestido de blanco que vemos aquí no solo simboliza un compromiso de amor, sino también una promesa de respeto, de igualdad y seguridad, porque queremos vivir sin miedo, porque la violencia de género no solo discrimina, nos afecta a todas, madres, hermanas, hijas, amigas, compañeras, como le pasó a Gladys Ricard en el día de su boda, que fue víctima de un trágico asesinato”, declaró Sosa.

Continuó: “Agustín García irrumpió la casa en donde ella estaba vistiéndose para asistir a la ceremonia de su boda. Gladys fue asesinada por su exnovio, le disparó con un arma frente a familiares y amigos. Nosotros, en la República Dominicana, hasta el día de hoy contamos registrados con 49 feminicidios y las provincias más violentas, y donde la reselectoría dispensó, en coordinación con el Centro Huásquilco”.

Rosalía Sosa alza su voz contra la violencia de géneroAlexis Monegro

Provincias con mayor incidencia de violencia

La exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana (PC) también señaló que entre las provincias que registran más casos de violencia de género se citan La Altagracia, San Cristóbal, Santiago y el Gran Santo Domingo.

“Estas cifras constituyen números dolorosos e inaceptables, que a pesar de los avances en la prevención y el buscamiento, indican que los esfuerzos no son suficientes... Hoy las novias marchamos juntas para decirle al mundo ¡Basta! ¡Vamos en coro! ¡Basta! ¡Basta de golpes! ¡Basta de control! ¡Basta de discriminación! Queremos ser libres, no valientes. Queremos vivir sin miedo. Queremos caminar sin peligro y amar sin riesgo”, enfatizó Rosalía Sosa.

“Marcha de las Novias”Alexis Monegro