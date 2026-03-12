Mujeres lideran educación superior y empleos

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

En el país, las mujeres presentan mayores niveles educativos que los hombres. De acuerdo con datos citados por Fabricio Gómez Mazara, director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), el 26 % de la población femenina cuenta con estudios universitarios, frente a un 16 % de los hombres.

Además, indicó que de los 74 mil empleos formales creados el año pasado, cerca del 50 % fueron ocupados por mujeres, lo que contribuye a reducir brechas laborales y salariales.

No obstante, explicó que en el sector informal muchas mujeres se desempeñan en el autoempleo, microempresas o emprendimientos, situación que dificulta su acceso al financiamiento tradicional y, en algunos casos, las lleva a recurrir a prestamistas informales con tasas de interés elevadas.

Los datos fueron ofrecidos en el duodécimo Encuentro de Lideresas, titulado “Justicia social centrada en la mujer: derechos y políticas públicas”, un espacio de diálogo orientado a promover estrategias estatales con enfoque de género.

Gómez Mazara explicó que, ante esta realidad, instituciones como Promipyme han impulsado políticas de inclusión financiera para ampliar el acceso al crédito de mujeres emprendedoras.

Destacó que actualmente el 62 % de la cartera de crédito de la entidad está compuesta por mujeres, lo que también ha resultado favorable para la estabilidad financiera de la institución.

Durante el encuentro también se abordó el tema de los protocolos para recibir y dar seguimiento a denuncias de violencia.

Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia, explicó que el Poder Judicial, mediante la Escuela Nacional de la Judicatura, capacita y sensibiliza a jueces y personal sobre casos de violencia, abuso infantil y derechos humanos, a fin de garantizar un manejo más humano y responsable de estas situaciones.

Más sobre el evento

Con este encuentro, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, encabezado por Pablo Ulloa, busca promover una mayor sensibilización institucional sobre la necesidad de integrar la perspectiva de género en la gestión pública, fortalecer la igualdad y consolidar alianzas estratégicas entre instituciones del Estado y la sociedad civil.

En su intervención, Ulloa valoró el trabajo, la dedicación de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa.

De su lado, la primera adjunta y coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género del Defensor del Pueblo, Ana Martich, afirmó que la iniciativa busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y contribuir al fortalecimiento de la justicia social y del Estado de derecho en la nación.

En el evento también participo Rosa Santos, gobernadora de Santiago.