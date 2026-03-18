Murales recrean labor periodística en los 12 años

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Ser periodista en los doce años de Joaquín Balaguer significaba trabajar bajo presión, miedo y constantes amenazas de muerte. Aún así, muchos asumieron el oficio como un compromiso inquebrantable con la verdad, denunciando crímenes y abusos que otros preferían callar.

Guido Gómez Mazara, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) citó ese período como uno de los más duros para la libertad de expresión en el país, donde la transmisión de la verdad era castigada por el autoritarismo gubernamental.

Pues si bien fueron muy difíciles, marcó un antes y después en la prensa dominicana que hizo frente a la dictadura de Balaguer, y saboreó una democracia en el ejercicio en la actualidad.

Como parte de la conmemoración del 51 aniversario de la muerte de Orlando Martinez, en el Centro Indotel se realizó la inauguración de la exposición "La prensa en los 12 años de Balaguer", el cual reune testimonios, fotografías y material periodístico de la época que recoge el alto costo que pagaron los periodistas entre 1966 y 1978, y se describen en 50 casos de violaciones a sus derechos y los ocho asesinatos que marcaron el periodismo para esa época.

Los turistas fueron guiados durante la exposicion

La exposición rinde homenaje a las figuras emblemáticas del periodismo que fueron víctimas directas de la represión balaguerista como Orlando Martínez autor de la columna "Microscopio" en El Nacional, asesinado el 17 de marzo de 1975 a los 30 años. y su caso tardó 25 años en llegar a juicio.

Otro caso fue el de Gregorio García Castro ("Goyito"): periodista considerado uno de los columnistas más prestigiosos del país, asesinado durante el régimen. Antes de su muerte, fue obligado a irse al exilio en Puerto Rico, donde sobrevivió trabajando como mozo de limpieza y jornalero de la construcción.

Asimismo, Guido Gil Díaz: abogado, periodista e historiador mocano, desapareció al inicio de los Doce Años y su paradero nunca fue esclarecido. Su caso sigue siendo uno de los símbolos más dolorosos de la impunidad del período.

Otros periodistas perjuidicados fueron Enrique Piera, Plinio Díaz Vargas, Abraham Rodríguez y Frank Cruz Bergés, De esa epoca hay algunos que aún siguen ejerciendo como Huchi Lora, Altagracia Paulino, Juan Bolívar Díaz, Margarita Cordero y el fotógrafo Valentin Pérez Terrero.

La directora-fundadora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, Luisa de Peña Díaz, destacó la valentía de esos comunicadores que decidieron enfrentar al Gobierno de forma seria y responsable e impidieron a Balaguer tener una dictadura totalitarista.

La investigación y el guión de la exposición fue una responsabilidad que estuvo a cargo de la periodista Patricia Solano, quien aseguró que durante ese período opinar era peligroso, pero reportar los hechos también. En el acto hicieron acto de presencia figuras del periodismo e invitados especiales