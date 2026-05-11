Mure teniente coronel retirado tras ser herido de bala durante intervención policial en La Ciénaga

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El teniente coronel retirado de la Policía Nacional, Carmelo Polanco, falleció este lunes luego de que el pasado domingo recibiera un disparo en el sector La Ciénaga, en Santo Domingo Este, en circunstancias que todavía se investigan.

Polanco, un oficial pensionado que, según el informe preliminar del Ministerio Público, habría fallecido "de manera accidental" durante una intervención policial encabezada por agentes de la Unidad de los Topos, equipo especializado en operativos contra el microtráfico.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que los agentes involucrados en el hecho fueron puestos a disposición del órgano acusador para profundizar las investigaciones y determinar posibles responsabilidades.

Pesqueira lamentó el hecho y expresó pesar por la muerte del oficial retirado, destacando su trayectoria dentro de la institución.