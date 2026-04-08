Cuando la música se volvió silencio, el duelo de un tío que perdió sus sobrinas en desplome Jet Set

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El desplome del techo del centro de diversión Jet Set, ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025 durante una presentación de Rubby Pérez, dejó más de 200 muertos y decenas de heridos. Entre las víctimas se encontraban las hermanas Dilania y Lucía de la Cruz, junto a sus esposos Joel Manuel Santana Pion y Juan Manuel Santana Olivero, quienes dejaron cinco niñas huérfanas.

El dolor de Bienvenido de la Cruz

Bienvenido de la Cruz, tío muertas Jet SetAlexis Monegro

Su tío, Bienvenido de la Cruz, compartió con Hoy Digital un testimonio desgarrador. Con voz quebrada recordó que Lucía no solía salir de fiesta los lunes, pues tenía compromisos laborales los domingos. “

Su tío, Bienvenido de la Cruz, compartió con Hoy Digital un testimonio desgarrador.

No me entiendo, no me olvida esto. Todavía no percibo el sueño, la muerte de la muchacha y el fallecimiento de mi esposa, con quien tenía 60 años juntos. Imagínate cómo me puedo sentir”, relató.

Casa materna de las victimasAlexis Monegro

Bienvenido recordó que sus hijas eran la alegría de la casa, las que organizaban todo en diciembre y llenaban de vida el hogar. “Ellas eran las que motorizaban todo, todo lo motorizaban. Y ya no están”, expresó entre lágrimas.

Memoria y reclamo de justicia

Vehículos del las victimas Jet SetAlexis Monegro

El tío también narró momentos compartidos en familia, como las visitas a la playa de Nihua para comprar pescado, y cómo los esposos eran considerados hombres buenos y trabajadores. “Estamos aquí con la mano atada, pero tiene que haber consecuencias. Ese hombre tiene que pagar por los hechos, porque él sabía lo que había”, afirmó, señalando la necesidad de justicia.

Una herida abierta

El relato de Bienvenido de la Cruz refleja el impacto profundo de la tragedia en las familias sobrevivientes. La pérdida de las hermanas y sus esposos no solo dejó huérfanas a cinco niñas, sino que también quebró la cotidianidad de un hogar que encontraba en ellas su motor de alegría.