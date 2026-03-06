Natalicio de Peña Gómez: un referente de lucha democrática

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Un día como hoy, 6 de marzo de 1937, en la loma de El Flaco, Cruce de Guayacanes, provincia Valverde, nació José Francisco Peña Gómez, considerado uno de los líderes más influyentes en la lucha por la libertad, la justicia social y la consolidación democrática en el país y cuyo liderazgo y trayectoria trascendió a nivel internacional.

Peña Gómez tuvo papeles protagónicos en el proceso de instauración de la democracia post Trujillo, caracterizado por fricciones políticas y una sociedad convulsa que dieron origen a la Guerra de Abril y luego el Gobierno de 12 años de Joaquín Balaguer, que reprimió a miembros del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y otros opositores.

Al analizar el pensamiento de Peña Gómez, el sociólogo Wilfredo Lozano sustenta que éste integró principios esenciales como la alternabilidad en el poder, consensos, pluralismo político, participación ciudadana y fortalecimiento de gobiernos locales.

Mientras que, Rubén Silié ha destacado la figura de humildad, resistencia y liderazgo de Peña Gómez, quien se caracterizó por ser un líder cercano al pueblo y cuya humildad, incluso, en medio de las persecuciones, lo convirtió en un referente ético.

Pobreza y superación

Peña Gómez nació de una familia muy pobre y fue abandonado por sus padres que huyeron de la persecución contra haitianos que desató Trujillo, en 1937. Desde joven se destacó como maestro de alfabetización en Mao y de primaria, en San Cristóbal. Estudió Ciencias Jurídicas y Derecho en el país y continuó formándose en Francia, Estados Unidos y otros países. Hablaba varios idiomas.

El 5 de julio de 1961 ingresó al PRD y tuvo un papel estelar en la Revolución de 1965, llamando al pueblo a movilizarse en defensa de la constitucionalidad perdida en 1963. Ascendió de manera vertiginosa, compartiendo el liderazgo con Juan Bosch y luego fue su líder principal.

Bajo su dirección, el PRD ganó las elecciones de 1978 y 1982. Peña fue síndico del Distrito Nacional y tres veces candidato presidencial. Estuvo a punto de ganar en el 1994, proceso denunciado como irregular, lo que llevó a una nueva convocatoria en 1996, en las que ganó Leonel Fernández.

Peña Gómez fue condecorado en el país y en Ecuador, Portugal, Nicaragua, Venezuela, España. Luego de luchar contra el cáncer, falleció el 10 de mayo de 1998, seis días antes de las elecciones congresuales y municipales ganadas por el PRD y en la cual era candidato a síndico por el Distrito Nacional.