Con Navidad 360 entregarán 15 M de raciones alimenticias

El presiente Luis Abinader inició el programa Navidad 360, en el Faro a Colón, Santo Domingo Este, me incluye la distribución de más de 15 millones de raciones de almuerzos y cenas navideñas y prevé beneficiar a más 25 mil familias con enseres del hogar y reparación d viviendas en diversos sectores.

“Este año, a través de Navidad 360, se atenderá a la población de manera integral, con la entrega de cenas y almuerzos navideños, kits de raciones crudas, enseres para el hogar, jornadas médicas, acompañamiento a familias en condición de vulnerabilidad y programas para niños, adultos mayores y embarazadas. Una Navidad completa”, explicó el director de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (Dasac), Edgar A. Feliz.

Agregó que también entregarán un millón 500 mil raciones de alimentos crudos, con productos propios de la temporada navideña.

Explicó que se puso el “360”, porque la del 2025 “será una Navidad redonda, que abraza todas las realidades del pueblo dominicano”.

En el acto estuvieron la gobernadora provincial, Lucrecia Santana; el director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Robert Polanco y los alcaldes del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Sobre el Dasac, Edgar Féliz dijo: “Esta institución nace de la integración de dos organismos que lograron importantes avances”. El lanzamiento de Navidad 360 incluyó la presentación de reconocidos artistas y orquestas.