¿Una Navidad para salir y compartir?: así estará el clima este 25 de diciembre

Como si el clima también celebrara la Navidad, este 25 de diciembre amaneció con condiciones mayormente soleadas y agradables, ideales para compartir en familia y realizar actividades al aire libre.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante las horas matutinas se registrarán episodios de niebla y neblina en provincias como San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel y Santiago, producto de las bajas temperaturas propias de la época.

En sentido general, la entidad explicó que el país se encuentra bajo la influencia de una masa de aire con bajo contenido de humedad, lo que favorecerá un cielo mayormente soleado, poco nuboso y con escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional.

No obstante, Indomet precisó que en horas de la tarde podrían presentarse algunos chubascos aislados sobre poblados cercanos a la Cordillera Central, como Monseñor Nouel y La Vega, debido al arrastre del viento.

Las temperaturas continuarán frescas y agradables, con una sensación más fría en zonas montañosas y valles del interior, donde también podrían registrarse nieblas densas y neblinas, influenciadas por el viento moderado del noreste y la estación invernal.

En cuanto a las condiciones marítimas, Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en la costa Atlántica, debido a viento fuerte y oleaje anormal. En la costa caribeña, aconsejó navegar con precaución y no aventurarse mar adentro.

Para mañana viernes, se mantendrán condiciones similares, con un ambiente principalmente soleado, nubosidad aislada y pocas lluvias, debido a la incidencia de un sistema de alta presión que continuará limitando la humedad. Sin embargo, se esperan algunos incrementos nubosos con chubascos aislados en provincias como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.

En el Gran Santo Domingo, se prevé un ambiente soleado, poco nuboso y con escasas lluvias. Las temperaturas oscilarán entre 19 °C y 21 °C como mínima, y entre 28 °C y 30 °C como máxima.

Indomet indicó que para el sábado no se esperan cambios significativos en las condiciones atmosféricas. Solo se prevén algunos chubascos matutinos por arrastre del viento en localidades de La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor, mientras que en el resto del país predominará una mezcla de nubes y sol.