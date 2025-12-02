“Sosúa brilla”, un espacio que une a la familia

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

SOSÚA, Puerto Plata.- Este municipio vivió una jornada inolvidable de celebración durante el fin de semana, como parte de la jornada “Sosúa brilla”, un evento que agrupó a decenas de familias nativas y extranjeras en un ambiente de alegría, solidaridad y de convivencia de entendimiento fraternal.

Alrededor de 300 regalos navideños y meriendas fueron distribuidas de manera espontánea a grupos de niños que fueron acompañados de sus padres para participar en el convivio familiar.

Incluso, los más pequeños disfrutaron de espacios educativos y recreativos, incluyendo talleres de pintura y manualidades para el fomento al arte, la imaginación y el aprendizaje.

La actividad contó, además, con presentaciones artísticas y de índole cultural, resaltando de esta manera el talento del municipio Sosúa.

El momento más emotivo fue la presentación en escena del Grupo Yucahú, la cual recibió una gran ovación de parte de las familias que disfrutaron de este espectáculo.

El cierre de la noche estuvo a la altura de la ocasión, con la instalación de una gigantesca pantalla en playa Alicia, para que los asistentes disfrutaran de la película “Capitán Avispa”.

Hubo obsequios de fundas de palomita de maíz y otros refrigerios, lo que creó un ambiente mágico para niños y adultos frente al océano Atlántico.

La organización de este evento estuvo a cargo de la Plataforma @SosúaRD y del gestor cultural Joilan Pérez, con un cierre de un año histórico para esta comunidad turística y reafirmando su compromiso con promover actividades sanas que fortalezcan este destino de la costa norte.