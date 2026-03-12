Nefróloga llama a hacer prevención de la enfermedad renal

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública mundial que va en crecimiento. Se hace necesario educar y prevenir a los más jóvenes, asegura la doctora Gisselle Guzmán Fernández, nefróloga internista. Se estima que la enfermedad a nivel mundial afecta a una de cada 10 personas.

Lo más peligroso

A juicio de la profesional. lo más preocupante es que, en sus etapas iniciales, la enfermedad suele ser silenciosa y avanzar durante años sin síntomas hasta que aparecen complicaciones importantes. Esto, insiste Guzmán Fernández impacta no solo a la persona, sino también a su familia, a la comunidad y al sistema de salud. Suelen ser enfermedades que requieren tratamientos costosos.

Asimismo, señala que la Enfermedad Renal Crónica aumenta el riesgo cardiovascular, reduce la calidad de vida y, si progresa, puede llevar a insuficiencia renal, donde la supervivencia depende de terapias de reemplazo renal como diálisis o trasplante, insiste.

Las brechas

Además, su carga se distribuye de forma desigual, afectando con mayor fuerza a poblaciones desfavorecidas y ampliando brechas de inequidad sanitaria, asegura la nefróloga de los Centros de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT).

Prevención

La prevención y educación en la Enfermedad Renal Crónica es importante porque la detección temprana puede salvar vidas. Se pueden realizar pruebas simples, no invasivas y coste-efectivas, es posible identificar daño renal a tiempo y actuar antes de que sea irreversible. La prevención y el diagnóstico temprano permiten retardar la progresión de la enfermedad y reducir complicaciones cardiovasculares, tales como infartos Accidentes Cerebro Vasculares e Insuficiencia Cardíaca, asegura la especialista. Insiste en la necesidad de disminuir la necesidad futura de diálisis y hospitalizaciones, lo cual impacta a las familias y a los sistemas de salud de los países.

Es necesario mejorar la calidad de vida de las personas que ya tienen la complicación renal.

Personas con riesgo

La detección es especialmente útil en personas con dia diabetes, hipertensión arterial, enfermedad del corazón, sobrepeso y obesidad. También, las personas que tienen antecedentes familiares de enfermedad renal. Los que sobrepasan de 60 años y los que usan frecuentemente antiinflamatorios, como ibuprofeno, y diclofenaco, naproxeno sin supervisión médica. Si tienes uno o más de estos factores, lo ideal es hablar con el médico de cabecera para revisar los riñones al menos una vez al año . La especialista también se refiere a la detección comunitaria, la cual es clave, en programas en barrios, jornadas móviles, alianzas con atención primaria y educación pública pueden acercar el diagnóstico temprano a quienes más lo necesitan.

Detección temprana

La detección temprana suele incluir, un examen de sangre, creatinina para estimar la función renal, examen de orina para la búsqueda de albúmina y proteína, esto es una señal temprana de daño renal.

Son pruebas rápidas, no invasivas y muy útiles incluso cuando te sientes bien, explica la médica.

La acción

La profesional de la salud pide priorizar prevención, detección temprana y tratamiento oportuno. Asimismo, integrar pruebas en la atención rutinaria de grupos de alto riesgo.

La médica considera oportuno, fortalecer campañas públicas de educación y concienciación y promover hábitos protectores , como control de presión, glicemia, peso, hidratación, actividad física, reducción de sal, evitar automedicación con antiinflamatorios. En República Dominicana falta educación y prevención, pero se ha avanzado en acceso a la Seguridad Social y cobertura de trasplantes.