Neumóloga pide educar en alta incidencia gripe

Ante el aumento y frecuencia de enfermedades respiratorias, la mayoría propias de las estaciones del año, los expertos aseguran que están vinculadas al cambio climático y tienen un impacto importante en la salud de la población.

Enfermedades estacionales como la gripe o influenza adquieren un mayor protagonismo.

La doctora Rosa Espinal Mercedes, neumóloga, explica que la gripe, suele aparecer de forma más intensa en invierno y es reconocida por sus síntomas característicos, como la tos con o sin expectoración, fiebre, malestar general, secreciones nasales y dolores musculares.

Otros problemas de salud

A los síntomas de afecciones respiratorias se suman otros procesos alérgicos típicos de la primavera, como cuando el aumento de alérgenos en el ambiente y la influencia del polvo proveniente del Sahara potencian los procesos infecciosos respiratorios, explica la profesional. Es por esto que la especialista insiste en la necesidad de reconocer los síntomas tempranos y actuar de manera preventiva para evitar complicaciones de grupos de riesgo.

Atención oportuna

Espinal Mercedes afirma que la detección temprana de síntomas es clave para evitar que un proceso respiratorio leve se convierta en una complicación grave. A su juicio, los síntomas en principio pueden ser indicador de un proceso gripal y en algunas ocasiones, de otras infecciones respiratorias.

Evitar automedicación

En ese sentido, expertos en salud recomiendan no subestimar estos síntomas y evitar la automedicación, pues el uso inadecuado de medicamentos puede enmascarar el cuadro clínico y retrasar una intervención oportuna. Se requiere atención especial en poblaciones vulnerables, como los niños y los ancianos, la atención médica temprana es de alta importancia, asegura la especialista. Se refiere a pacientes con enfermedades preexistentes como cáncer, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedades reumáticas o autoinmunes que han pasado por cirugías mayores, particularmente cardiacas o aquellos con antecedentes de enfermedades respiratorias como asma y EPOC). Estos deben ser evaluados de inmediato ante la aparición de cualquier síntoma respiratorio.

La profesional se refiere a los fumadores activos entre los que se encuentran en un grupo de riesgo elevado, lo que hace que se refuerce la necesidad de buscar atención profesional de forma inmediata.

Desde hace un tiempo se implementan campañas para que población acuda a centros de vacunas.