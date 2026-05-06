Neumonorte hace llamado nacional para promover políticas públicas contra el asma

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La presidenta de la Sociedad de Neumología del Norte (Neumonorte), doctora Esther López Espaillat, declaró este martes que el asma representa una carga significativa para los sistemas sanitarios y dijo que existen factores como la humedad ambiental, los alérgenos, y el polvo sahariano que exacerban las crisis.

López Espaillat hizo un llamado nacional para promover políticas públicas contra el asma desde la sociedad y el Estado, señalando que existen factores ambientales que pueden trabajar en conjunto, tales como, la contaminación urbana, el humo del tabaco, los incendios forestales estacionales y las infecciones respiratorias que contribuyen a frecuentes exacerbaciones.

Al encabezar un acto con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Asma al pie del Monumento a los Héroes de la Restauración, afirmó que el asma continúa siendo una de las enfermedades crónicas respiratorias más frecuentes del mundo y provoca cientos de miles de muertes evitables cada año, muchas de ellas relacionadas con falta de diagnóstico, tratamiento insuficiente o acceso limitado a medicamentos esenciales.

En el encuentro participaron la presidenta de la Sociedad Nacional de Neumología, doctora Maribel Jorge , el doctor Plutarco Arias, representando a fundadores y asesores de Neumonorte, la doctora Natalia García, coordinadora del Comité de Asma Grave, los expresidentes de Neumonorte, doctores Anandy Mallol y Benjmín Hernández, gerentes y representantes de la industria farmacéutica.

“Hoy nos reunimos para conmemorar el Día Mundial del Asma, una fecha que nos llama no solo a reflexionar, sino también a actuar. Este año la Iniciativa Global para el Asma nos presenta un lema poderoso y profundamente humano: “Acceso a inhaladores antiinflamatorios para todas las personas con asma: sigue siendo una necesidad urgente”, indicó la doctora López Espillat en su discurso.

La presidenta de Neumonorte dijo que el país enfrenta desafíos particulares, tales como sistemas de salud fragmentado, alto costo de medicamentos inhalados, subdiagnóstico en niños y adultos, uso excesivo de medicación de rescate, escasa educación sobre técnica inhalatoria y limitado acceso a espirometría en la mayoría de los hospitales del país.

La doctora Esther López Espaillat señaló que en la República Dominicana hay muchos pacientes que suspenden su tratamiento por precio, por miedo a los esteroides inhalados o por desinformación. “Esto no puede seguir ocurriendo, porque el asma bien tratada no debe limitar la vida, la escuela, el trabajo ni los sueños de nadie”, agregó.

Como presidenta de Neumonorte, la doctor López Espaillat propone promover políticas públicas para que los inhaladores con corticosteroides inhalados y combinaciones modernas estén disponibles en hospitales, farmacias públicas y programas de cobertura. Además, capacitar pacientes, familias, maestros y personal sanitario en reconocimiento de síntomas, uso correcto del inhalador y prevención de crisis.

Asimismo, sugiere expandir acceso a espirometría y evaluación respiratoria en nuestros hospitales los cuales en su mayoría no tienen acceso, contar con datos reales y actualizados de prevalencia, hospitalizaciones, mortalidad y acceso terapéutico para diseñar mejores políticas.

Igualmente, la doctora López Espaillat propuso que gobierno, sociedades médicas, universidades, aseguradoras e industria deben trabajar juntos para reducir las barreras económicas.

“Desde Neumonorte reafirmamos nuestro compromiso con la ciencia, la prevención y la equidad en salud respiratoria. Creemos firmemente que ningún paciente debe elegir entre comprar comida o comprar su inhalador. Ningún niño debe faltar a clases por una enfermedad controlable. Ninguna familia debe perder a un ser querido por falta de acceso a tratamiento”, apuntó la presidenta de Neumonorte.