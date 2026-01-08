Neurólogo advierte que migraña sigue invisible

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La migraña no es un simple dolor de cabeza, es más bien un trastorno neurológico crónico y primario, reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la segunda causa de discapacidad global y la primera en mujeres jóvenes. Al tema se refiere el doctor Francisco Javier Taveras, neurólogo epileptólogo, quien explica que de acuerdo con la International HeadacheSociety (ICHD-3) y la American HeadacheSociety, la migraña se caracteriza por episodios recurrentes de dolor de cabeza de intensidad moderada a severa. Es generalmente unilateral y pulsátil, que puede durar entre cuatro y 72 horas si no se trata. Durante las crisis suelen aparecer náuseas, vómitos, intolerancia a la luz (fotofobia) y al sonido (fonofobia), analiza el profesional de la neurología.

Asegura Taveras que algunos pacientes, sobretodo en migraña con aura, se manifiestan síntomas neurológicos transitorios como alteraciones visuales, sensoriales o del lenguaje que sirven como señal de alerta antes del dolor, explica el especialista de los Centros de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT).

Francisco Javier Taveras, neurólogo epileptólogo

La genética

Taveras analiza que la migraña es una enfermedad con predisposición genética y mecanismos neurobiológicos complejos, que involucran la activación del sistema trigeminovascular, la liberación de sustancias como el CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina) y una alteración en las redes cerebrales encargadas de regular el dolor.

Más que dolor

Vivir con migraña significa perder oportunidades laborales, sociales y familiares, quienes la padecen pueden perder hasta 17 días de trabajo al año y el sufrimiento emocional, como la ansiedad y el miedo al dolor, agrava aún más la discapacidad.

En República Dominicana y América Latina, aunque no se cuentan con cifras tan precisas, la realidad es similar, miles de personas ven limitada su vida diaria por crisis de migraña mal diagnosticadas.

Desafíos

Antes, la prevención se basaba en medicamentos diseñados originalmente para otras enfermedades, como la hipertensión o la depresión, pero ya la ciencia ofrece terapias innovadoras: los anticuerpos monoclonales y los llamados gepants, que han demostrado ser los más eficaces y seguros. El especialista cita como un desafio para tratar el trastorno, el acceso desigual, pues a nivel mundial, solo una minoría de pacientes que necesita tratamiento preventivo lo recibe realmente.

Alerta

Taveras, asegura que la migraña es mucho más que un dolor de cabeza: es una enfermedad que roba calidad de vida y productividad, por lo que recomienda reconocer la migraña como un problema de salud pública.

Mas a las mujeres

Las mujeres padecen migraña tres veces más que los hombres, en especial en edad reproductiva y suele comenzar en la adolescencia y alcanzar su mayor impacto en la adultez temprana. Muchas personas tardan años en obtener un diagnóstico, lo que retrasa el inicio de un tratamiento eficaz.