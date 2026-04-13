Tristeza
“Era una niña ejemplar”: así describen a menor fallecida en Villa Altagracia
La menor fue identificada como Leah Frías Vásquez. Según relató un familiar, el automóvil se detuvo y la fuerte corriente provocó que la niña fuera arrastrada.
Una niña de siete años falleció tras ser arrastrada por las aguas del río Carvajal, en Villa Altagracia, luego de que el vehículo en el que se desplazaba junto a familiares se apagara.
La menor fue identificada como Leah Frías Vásquez. Según relató un familiar, el automóvil se detuvo y la fuerte corriente provocó que la niña fuera arrastrada.
“Al vehículo se le apagó y el golpe de agua sacó a la niña”, explicó su tío a CDN.
El alcalde de Villa Altagracia, José Miguel Méndez, lamentó lo ocurrido y calificó el hecho como un momento doloroso para la comunidad.
“Es un momento difícil, uno no quiere que pasen cosas así, es penoso”, expresó.
Familiares y allegados describieron a la menor como "una niña ejemplar, inteligente" y dedicada a sus estudios.
Piden estado de emergencia
Tras el hecho, el alcalde solicitó al presidente Luis Abinader declarar a Villa Altagracia en estado de emergencia, debido a los efectos de las lluvias en la zona.
Indicó que las precipitaciones han provocado inundaciones, daños en infraestructuras como puentes y pérdidas materiales en numerosas familias.