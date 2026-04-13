“Era una niña ejemplar”: así describen a menor fallecida en Villa Altagracia

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Una niña de siete años falleció tras ser arrastrada por las aguas del río Carvajal, en Villa Altagracia, luego de que el vehículo en el que se desplazaba junto a familiares se apagara.

La menor fue identificada como Leah Frías Vásquez. Según relató un familiar, el automóvil se detuvo y la fuerte corriente provocó que la niña fuera arrastrada.

“Al vehículo se le apagó y el golpe de agua sacó a la niña”, explicó su tío a CDN.

El alcalde de Villa Altagracia, José Miguel Méndez, lamentó lo ocurrido y calificó el hecho como un momento doloroso para la comunidad.

“Es un momento difícil, uno no quiere que pasen cosas así, es penoso”, expresó.

Familiares y allegados describieron a la menor como "una niña ejemplar, inteligente" y dedicada a sus estudios.

Piden estado de emergencia

Tras el hecho, el alcalde solicitó al presidente Luis Abinader declarar a Villa Altagracia en estado de emergencia, debido a los efectos de las lluvias en la zona.

Indicó que las precipitaciones han provocado inundaciones, daños en infraestructuras como puentes y pérdidas materiales en numerosas familias.