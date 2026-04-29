Niño desaparecido en el río Yaque del Norte: ¿qué dicen las autoridades?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Los organismos de socorro continúan este miércoles con los trabajos de búsqueda y rescate del niño de dos años que habría sido arrastrado el pasado lunes por las aguas del río Yaque del Norte, luego de que, según versiones preliminares, su madre se lanzara con él desde el puente General Benito Monción, en Montecristi.

La información fue confirmada a periodistas de Hoy Digital por Jaime Torres, director provincial de la Defensa Civil en esa localidad, quien indicó que se mantienen en sesión permanente y que, desde el momento de la notificación de la desaparición, han buscado al infante por mar y tierra.

“Ayer estábamos buscándola con un rastreo en toda la ribera del río, desde el puente hasta la desembocadura. También anduvimos la orilla del océano Atlántico desde el hotel Coco Mar, el Cayito hasta la misma desembocadura del río a pie, más de cuatro kilómetros, y nada, y nada sobre el paradero del niño”, manifestó Torres vía llamada telefónica.

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Precisó que es posible que no se sepa dónde pueda llegar el cadáver, debido a que las corrientes marítimas penetran y se desplazan a lo largo de varios kilómetros dentro del mar, sin un trayecto definido.

Asimismo, Jaime Torres indicó que la mujer, de 29 años y quien presuntamente presenta trastornos mentales, fue rescatada con vida, trasladada a un centro de salud y posteriormente puesta a disposición del Ministerio Público.

“El Ministerio Público tiene a la mujer detenida. Se está investigando. Se mandó a buscar una psicóloga experta en este tipo de casos para interrogarla y buscar la manera de cómo sacarle qué es lo que ha pasado (con el niño)”, dijo el mimbro de la Defensa Civil.

Continuó: “El Ministerio Público tiene la investigación arrojada, firmada por el director de la Defensa Civil y el intendente del Cuerpo de Bomberos de San Fernando de Montecristi, porque fueron los primeros, como organismo de socorro y autoridad, así como dos policías que contactaron a la mujer cuando venía con el señor que la rescató en el motor”.