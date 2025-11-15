¿Quién es Niño José Merán? El abogado que busca integrar el TSE

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Oriundo de las Matas de Farfan, el abogado Niño José Merán figura entre los postulantes a juez suplente del Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano constitucional responsable de dirimir los conflictos en materia electoral y de partidos políticos en la República Dominicana.

Merán es un jurista con experiencia en derecho constitucional, administrativo y electoral, y ha participado activamente en procesos de reforma institucional y fortalecimiento del sistema democrático. Su postulación se enmarca en el proceso de evaluación y selección de nuevos jueces titulares y suplentes del TSE, llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Perfil profesional

Merán ha sido mencionado en medios jurídicos y académicos por su participación en debates sobre justicia electoral, reformas constitucionales y fortalecimiento del Estado de derecho. Su nombre ha estado vinculado a espacios de formación jurídica y asesoría institucional.

Contexto del proceso

El Tribunal Superior Electoral es una de las altas cortes del país, con competencias exclusivas para conocer de los asuntos contenciosos electorales y los conflictos internos de los partidos políticos.