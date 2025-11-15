Santo Domingo 25ºC / 30ºC
¿Quién es Niño José Merán? El abogado que busca integrar el TSE

Lency Alcántara
Lency Alcántara

Oriundo de las Matas de Farfan, el abogado  Niño José Merán figura entre los postulantes a juez suplente del Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano constitucional responsable de dirimir los conflictos en materia electoral y de partidos políticos en la República Dominicana.

Merán es un jurista con experiencia en derecho constitucional, administrativo y electoral, y ha participado activamente en procesos de reforma institucional y fortalecimiento del sistema democrático. Su postulación se enmarca en el proceso de evaluación y selección de nuevos jueces titulares y suplentes del TSE, llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Perfil profesional

 Merán ha sido mencionado en medios jurídicos y académicos por su participación en debates sobre justicia electoral, reformas constitucionales y fortalecimiento del Estado de derecho. Su nombre ha estado vinculado a espacios de formación jurídica y asesoría institucional.

Contexto del proceso

El Tribunal Superior Electoral es una de las altas cortes del país, con competencias exclusivas para conocer de los asuntos contenciosos electorales y los conflictos internos de los partidos políticos. 

