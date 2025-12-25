Niños hasta de tres años entre los 131 intoxicados por alcohol en Navidad

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que nueve menores de edad, con edades comprendidas entre 3 y 17 años, figuran entre las 131 personas atendidas por intoxicación alcohólica durante el asueto de Navidad.

La entidad detalló en su segundo boletín de la primera fase del operativo “Conciencia por la Vida” que, además, 34 personas fueron asistidas por intoxicación alimentaria en las últimas horas.

Las provincias que concentran la mayor cantidad de casos son San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Duarte y Sánchez Ramírez.

En cuanto a la asistencia ciudadana, el COE indicó que se han realizado 10,684 atenciones al público, como parte del despliegue preventivo en autopistas, carreteras, calles y avenidas del país.

En el mismo período, el organismo reportó que seis personas fallecieron en accidentes de tránsito en las últimas 24 horas. De esas muertes, una ocurrió dentro del dispositivo de seguridad vial y cinco fuera del mismo.

El operativo “Conciencia por la Vida” inició el pasado 23 de diciembre a las 2:00 de la tarde, con el objetivo de reducir incidentes y preservar vidas durante el asueto navideño.