Nochebuena discurre tranquila en Santiago

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Por: Nathaly Tavarez

La población de Santiago mostró un comportamiento ordenado y responsable durante la Nochebuena, informó el director de la Defensa Civil en la provincia, Francisco Alfredo Arias. Según indicó, hasta el momento no se han registrado incidentes graves, de acuerdo con los reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

No obstante, Arias advirtió sobre la venta irregular de fuegos artificiales en varios colmados de la ciudad, sin los permisos del Ministerio de Interior y Policía.

Durante la noche se registraron múltiples explosiones derivadas de esta práctica, lo que motivó un llamado urgente a la Policía Nacional para fiscalizar estos establecimientos y prevenir riesgos para la población.

El Operativo Navidad continúa activo con personal desplegado en diez puntos estratégicos de las autopistas Duarte y Joaquín Balaguer, operando hasta las 6:00 de la tarde. Dicho programa cuenta con la participación del Ejército de la República Dominicana, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Policía de Turismo (Politur), el Sistema 9-1-1 y otras instituciones.