De la brisita navideña al doble sueldo: las noticias que marcaron la semana en RD

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

Cómo recibir la Brisita Navideña 2025: requisitos, beneficiarios y pasos si no te llega

El Gobierno dominicano inició la entrega de la Brisita Navideña 2025, un programa que incluye el tradicional Bono Navideño de RD$1,500, además de ferias alimentarias, cenas comunitarias y actividades culturales. La medida busca aliviar los gastos de las familias durante las fiestas.

Medio Ambiente aprobó 6,000 licencias por US$20,000 millones en este año de 2025

En este 2025 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) ha aprobado 6,000 licencias para proyectos de desarrollo por alrededor de US$20,000 millones principalmente en los sectores turismo, Construcción y energía renovable

Mario Almonte: dirigente choferil que murió en vivo y marcó la historia del transporte en Santiago

La tarde en que Mario Almonte falleció en plena transmisión en vivo, la ciudad de Santiago quedó paralizada. No solo por lo inesperado del hecho, sino porque se trataba de uno de los dirigentes choferiles más emblemáticos de la región, un hombre que durante más de tres décadas se convirtió en la voz de los trabajadores del volante.

Belkis Llano: la agrónoma que murió sin recibir su jubilación merecida

Familiares y amigos lamentan el fallecimiento de la ingeniera agrónomo Belkis Llano, quien perdió la batalla contra el cáncer. Su partida ha generado además un reclamo público por presuntas irregularidades en el proceso de su jubilación.

Bernie Moreno propone prohibir la doble ciudadanía en Estados Unidos: qué implica su proyecto

El senador republicano Bernie Moreno, nacido en Colombia y naturalizado estadounidense, presentó un proyecto de ley que busca eliminar la doble ciudadanía en Estados Unidos, lo que obligaría a millones de personas a renunciar a su nacionalidad extranjera o a la estadounidense.

8 razones por las que fue tan pobre la marcha de Leonel

Primero, la marcha fue pobre y muy pobre porque en las mejores fotos publicadas se puede contar la gente, lo que no ocurre en actividades realmente masivas.

Segundo, fue paupérrima la actividad porque para publicar imágenes que les parecían buenas sólo pudieron hacerlas desde techos de edificaciones, y no pudieron tomar fotos aéreas con drones, mucho menos desde helicópteros o avionetas, como se hacía en las grandes marchas de antes.

Le cantan 30 años de prisión a Ammy Hiraldo Peña por la muerte de Yenely Andreina Duarte en Cotuí

La joven Ammy Hiraldo Peña, acusada de matar a Yenely Andreina Duarte en marzo del año 2024 en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, fue condenada a 30 años de prisión este lunes.

Hiraldo Peña, al ser cuestionada sobre el crimen luego que se entregó a las autoridades, admitió su responsabilidad. Además, indicó que para cometer el hecho utilizó amoniaco, una toalla y arma blanca.

Lo que reveló Miguel Mejía sobre su paseo con Nicolás Maduro en Venezuela

El abogado dominicano y secretario general del Movimiento Izquierda Unida, Miguel Mejía, reveló este lunes detalles de la conversación que sostuvo la pasada semana con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un recorrido de alrededor de una hora por la ciudad de Caracas, en medio de la creciente tensión que Estados Unidos ejerce sobre su gobierno.

Familares de Yannely Hernández reaccionan a condena de 30 años de prisión contra Anmy Hiraldo Núñez

En medio de un amplio dispositivo de seguridad policial, el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez condenó a 30 años de cárcel a Anmy Hiraldo Núñez, acusada de la muerte de Yanneli Hernández Duarte en el 2024 en el poblado distrital de Quitasueño, Cotuí.

Doble sueldo 2025 en República Dominicana: quiénes tienen derecho y quiénes no

Con la llegada de diciembre, los trabajadores dominicanos esperan el tradicional pago del salario de Navidad, conocido como doble sueldo, un derecho consagrado en el Código de Trabajo y que debe ser entregado por los empleadores a más tardar el 20 de diciembre.