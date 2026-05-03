Nubes entre Cuba y Haití provocan un impresionante atardecer en Santiago, República Dominicana

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Un impresionante atardecer fue captado en Santiago de los Caballeros, específicamente desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, regalando un espectáculo visual que parecía salido de un lienzo pintado a pinceladas maranjas.

El analista meteorológico Jean Suriel explicó que el fenómeno corresponde a rayos crepusculares debido a nubes cumulonimbus de gran altura ubicadas entre Cuba y Haití.

Impresionante atardecer en Santiago captado por el fotógrafo Hadzael Gómez

Clima para este domingo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo predominará un ambiente de escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico que limita el desarrollo de nubes significativas y acumulados importantes de lluvias.

Impresionante atardecer en Santiago captado por el fotógrafo Hadzael Gómez

No obstante, la interacción del viento del sureste con los efectos locales, como el calentamiento diurno y la orografía, provocará algunos incrementos nubosos durante la tarde y primeras horas de la noche.

Impresionante atardecer en Santiago captado por el fotógrafo Hadzael Gómez

Estas condiciones podrían generar chubascos locales y tronadas aisladas en provincias como Santiago, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón y Valverde, entre otras zonas cercanas.