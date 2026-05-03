Fotos espectaculares
Nubes entre Cuba y Haití provocan un impresionante atardecer en Santiago, República Dominicana
Estas formaciones generan haces de luz que atraviesan el cielo y crean el efecto visual observado al caer la tarde.
Un impresionante atardecer fue captado en Santiago de los Caballeros, específicamente desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, regalando un espectáculo visual que parecía salido de un lienzo pintado a pinceladas maranjas.
El analista meteorológico Jean Suriel explicó que el fenómeno corresponde a rayos crepusculares debido a nubes cumulonimbus de gran altura ubicadas entre Cuba y Haití.
Clima para este domingo
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo predominará un ambiente de escasas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico que limita el desarrollo de nubes significativas y acumulados importantes de lluvias.
No obstante, la interacción del viento del sureste con los efectos locales, como el calentamiento diurno y la orografía, provocará algunos incrementos nubosos durante la tarde y primeras horas de la noche.
Estas condiciones podrían generar chubascos locales y tronadas aisladas en provincias como Santiago, La Vega, Azua, San Juan, Elías Piña, Santiago Rodríguez, Dajabón y Valverde, entre otras zonas cercanas.