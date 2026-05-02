Nueva cédula: ¿Puedo renovar el documento los fines de semana y días feriado?

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La Junta Central Electoral (JCE) informó que los ciudadanos pueden acudir a renovar la nueva cédula de identidad también durante fines de semana y días feriados, como parte de las facilidades habilitadas para agilizar el proceso.

La renovación del documento se realiza según el mes de cumpleaños del ciudadano. No obstante, la JCE extendió hasta el 11 de mayo el plazo para que las personas nacidas en abril puedan completar el proceso de renovación.

Asimismo, la entidad explicó que quienes nacieron en abril o mayo pueden acudir sin cita previa a cualquiera de los centros de cedulación disponibles.

Los puntos de atención se mantendrán operando también los fines de semana y días feriados, con el objetivo de facilitar la obtención del nuevo documento de identidad.

Sobre la nueva cédula

La nueva cédula de identidad de la República Dominicana forma parte de un proyecto nacional de renovación tecnológica cuyo objetivo es emitir aproximadamente 9.4 millones de cédulas a ciudadanos dominicanos y extranjeros residentes legales, tanto en el territorio nacional como en el exterior.

La JCE ha informado que, a partir del 31 de marzo de 2027, solo se aceptará la nueva cédula para realizar trámites y ejercer derechos ciudadanos en el país.

Durante el período de transición, seguirán siendo válidas tanto la cédula actual (diseño de 2014) como la nueva aprobada en 2025, hasta que concluya el proceso de sustitución.