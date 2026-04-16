Vaguada activa en RD: pronóstico del Indomet y provincias afectadas

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Santo Domingo, R.D., jueves 16 de abril de 2026.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, durante el transcurso de la mañana de este jueves, una activa vaguada ubicada sobre el país, en combinación con la humedad transportada por el viento del este/sureste, comenzará a provocar incrementos nubosos significativos, acompañados de aguaceros moderados a fuertes.

La institución detalló que, después del mediodía, la actividad lluviosa será más intensa, con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y, en ocasiones, posibles deslizamientos de tierra e incluso granizadas.

Indicó que las precipitaciones serán más frecuentes en localidades del Gran Santo Domingo, así como en las provincias La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, Azua, Peravia, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata, Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Elías Piña, Independencia, Bahoruco y Pedernales, entre otras que están en alerta meteorológica.

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet informó que, modificó los niveles de aviso y alerta meteorológicas. Actualmente, se encuentran en alerta San Pedro de Macorís, Duarte, Independencia, San Cristóbal, Elías Piña, San Juan, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Valverde, El Seibo, Hato Mayor, El Gran Santo Domingo, Espaillat, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, Monte Cristi y La Romana.

Asimismo, se encuentran en aviso meteorológico La Vega, Santiago, Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Puerto Plata, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de posibles deslizamientos de tierra y granizadas aisladas, destacando que dichos niveles podrían ser modificados durante las próximas 24 a 72 horas.

El organismo indicó que las temperaturas se mantendrán ligeramente calurosas durante el día, debido a la incidencia del viento del este/sureste, tornándose frescas y agradables en la noche y la madrugada.

En cuanto a las condiciones marítimas, en la costa atlántica, el organismo recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas, navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, debido a oleaje anormal; mientras que, en la costa caribeña, no se presentan restricciones.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas oficiales y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.