Nuevas revelaciones en caso Stephora: Abogada de imputada dice que tergiversaron aspectos del video

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El silencio que mantuvo el Colegio Leonardo Da Vinci jugó en su contra ante el caso de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, fallecida ahogada en una piscina durante una excursión escolar, ha reconocido la abogada María del Pilar, representante legal de Gisela González, la única de cuatro empleadas del centro educativo que logró libertad pura y simple por el tribunal que conoció la solicitud de medida de coerción sobre el hecho.

“El silencio a veces es una respuesta condigna ante ciertas circunstancias, pero creo que en este caso el silencio del colegio jugó en su contra”, afirmó la abogada Del Pilar.

La jurista negó que el video muestre que la niña estuviera gritando mientras se ahogaba como se ha difundido y también rechazó que esta fuera hundida por algún otro niño.

Admitió, sin embargo, que una de las profesoras que tenía a su cargo el cuidado de los estudiantes pasó por el área de la piscina y no se percató de lo que sucedía.

Tras el deceso de Stephora, el pasado viernes 14 de noviembre, se formuló una serie de conjeturas de lo ocurrido durante tres semanas a la espera de una respuesta del centro educativo y el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que 25 días después resolvió que se trató de una muerte por asfixia mecánica por ahogamiento.

La profesional del Derecho manifestó que durante la audiencia de medida de coerción la madre de la menor fallecida dijo a través de su traductor que solo quería decirles a las cuatro profesoras que no tenía nada en su contra y que lo único que esperaba era una respuesta para entender cómo se produjo la muerte de su hija.

Asimismo, indicó que algunos aspectos del video de las tres cámaras de vigilancia en el lugar del hecho que sirvieron de evidencia durante el proceso judicial han sido tergiversados de manera profunda.

Al ser entrevistada por el periodista Jaime Thomás Frías Carela en el programa El Cafecito, por Teleuniverso Canal 29, la abogada María del Pilar reveló que el video muestra a varios niños jugando en la piscina y que entre ellos se encontraba Stephora Joseph, pero que esta se iba moviendo del lugar menos hondo a la zona de mayor profundidad.

Aclaró que la niña en ningún momento tenía a alguien a su alrededor y que tampoco es cierto que interactuaran con ella o que alguien la haya sumergido. “Lo que se observó es que ella va entrando directamente a la parte más profunda de la piscina y lucha para tratar de salir. Hay varios niños en la piscina pero ningún está con ella ni atento a ella”.

Del Pilar negó que la niña estuviera gritando cuando se sumergía y lamentó que la alteración de las versiones que laceran a la madre y a los demás familiares de la menor. Explicó que tras hundirse la niña no flotaba, se fue al fondo de la piscina y varios minutos después otros niños se dieron cuenta y trataban de sacarla del agua.

La abogada señaló que el Colegio Da Vinci está dividido en tres direcciones y que se trata de una institución sin fines de lucro presidido por una junta directiva y que entre ese personal no se encontraba su clienta Gisela González. Explicó que el Ministerio Público no demostró ni presentó ninguna prueba que conectara a su clienta con el hecho, ya que esta no estuvo en el lugar ni dio órdenes.

Este miércoles, la jueza Yerixa Cabral, de la Oficina de los Servicios de Atención Permanente de Santiago, de este distrito judicial, impuso medidas de coerción a tres de las cuatro personas empleadas imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, ocurrida durante una excursión en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci.

Las medidas alcanzan a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. A las tres se le dictó presentación periódica ante el Ministerio Público, impedimento de salid del país y además deberán pagar una garantía económica de 500 mil pesos cada una, a través de una aseguradora.

En tanto, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo, fue favorecida con libertad pura y simple, conforme dispuso el tribunal, tras el órgano acusador no presentar vínculos con el hecho.

Migue Díaz, abogado que representa a la familia de Stephora, se quejó que en el expediente no fueron incorporados el director general de la Da Vinci, la asociación de la Da Vinci, su representante, su director, que no fueron incluidos en este proceso. Dijo que ese grupo debe responder ante la justicia.

La abogada María del Pilar dijo que la decisión de la jueza fue correcta y se ajusta al derecho.

Por su lado, el Ministerio Público informó que apelará la decisión adoptada por la jueza Yerixa Cabral, al considerar que las medidas de coerción impuestas a las imputadas no responden a la gravedad del hecho.