Nuevo imputado en caso Senasa irá a prisión preventiva: ¿por cuánto tiempo?

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La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes 18 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, acusado de integrar una presunta red de corrupción que sustrajo miles de millones de pesos del Estado dominicano y en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

“Tal y como todos esperábamos, el juez de la instrucción envió en condición preventiva por 18 meses a Angelina Guzmán a la cárcel de Las Parras”, informó la magistrada Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Agregó que “el juez también estuvo conteste con el Ministerio Público de que se trata de hechos graves que atentan no solo contra fondos públicos, sino también con la salud de las personas a las que se les drenó dinero de su seguro médico y que eso pudo traducirse eventualmente en falta de asistencia, de cobertura y de servicios”.

Asimismo, Mirna Ortiz explicó que el rol de Guzmán Vásquez en el presunto entramado de corrupción consistía en que, pese a desempeñarse como auxiliar de un departamento, tenía acceso a las fuentes de información, a los programas y a códigos privilegiados, lo que le permitió incorporar códigos de médicos y facturar servicios no ofrecidos, aprovechando todos los accesos que tenía como empleado de la institución.

“Hasta ahora él no ha negado la consistencia de las imputaciones, sin embargo, desmiente o intenta defenderse de algunos de ellos, pero no los entendió y así lo establece en su resolución, que los hechos ocurrieron tal cual el Ministerio Público”, afirmó la procuradora adjunta.

Operación Cobra

Como parte de la operación Cobra, el Ministerio Público investiga autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, sumando 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.

Tras la puesta en marcha de la Operación Cobra en diciembre pasado, fue arrestado y sometido a la justicia Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa y cabecilla del entramado de corrupción, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Junto a Hazim Albainy, también cumplen la misma medida de coerción los imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Por el caso también son procesados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes tienen medidas de coerción de arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.