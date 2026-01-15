Un nuevo incidente impide inicio juicio de fondo a Jean Alain

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Un nuevo incidente impidió ayer que el juicio de fondo contra los imputados en el entramado de corrupción supuestamente encabezado por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, que debió iniciar en el año 2024, volviera a ser aplazado, esta vez para el próximo 28 de enero en curso.

Aunque al incidente presentado por la defensa de la imputada Altagracia Guillén fue rechazado por el tribunal, su extensa y repetitiva presentación, la tardía decisión de las juezas, y el recurso de oposición que a esta presentó en audiencia el abogado, provocaron que alrededor de las 4:00 de la tarde, la presentación del MP que figuraba en el rol número 2 del tribunal, fuera diferida.

Qué quiere la imputada

Altagracia Guillén Calzado, excoordinadora administrativa y financiera de la PGR durante la gestión de Jean Alain, era según la imputación que le hizo el MP “la intermediaria que supuestamente presentaba personas para que fueran potenciales oferentes en los procesos de compra” que realizaba la institución, además de que habría desviado materiales y fondos públicos para su propio beneficio.

Fue una de las imputadas favorecidas con auto de “no ha lugar” emitido por el juez del tercer juzgado de la instrucción, Amauri Martínez, en el juicio preliminar contra el grupo arrestado en la Operación Medusa.

El MP apeló el fallo del juez Martínez, la Corte acogió el pedimento del órgano acusador, revocó el auto de “no ha lugar”, y envió a la imputada Guillén Calzado a juicio de fondo.

Debido a problemas de salud, su expediente fue desglosado del de los demás imputados, y ayer su caso figuraba como número 1 en la audiencia convocada por las juezas del Cuarto Tribunal Colegiado Claribel Nivar, quien lo preside; Clara Castillo y Yissell Naranjo.

Fue cuando el abogado de la imputada presentó su incidente solicitando al tribunal suspender el conocimiento del juicio formalizado contra su cliente, hasta tanto la Corte de Apelación decida sobre la admisibilidad y el fondo de un recurso que él interpuso contra el auto de apertura a juicio de fondo emitido contra Guillén Lozano.

“Nosotros hemos presentado ante la Corte un recurso excepcional y constitucionalmente, cuya eventual acogida haría jurídicamente improcedente, inútil e ineficaz la celebración del juicio en contra de nuestra representada”, dijo el abogado.

Afirmó que en el caso Guillén Solano, “estamos frente a un recurso debidamente motivado y fundamentado en violaciones graves, estructurales y reiteradas, a derechos y garantías constitucionales, entre ellas, el debido proceso, inmediación, el de juez imparcial, la oralidad, plazo razonable y tutela judicial efectiva”, subrayó.