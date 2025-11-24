Obispo alerta que familia es rota por crisis económica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El obispo de La Altagracia, Jesús Castro Marte, expresó que la Iglesia Católica tiene claro el esquema de la familia nuclear: hombre, mujer, hijos y que una crisis marcada por presiones económicas, como la inflación y el desempleo, el impacto de cambios sociales y culturales en la comunicación y la crianza han convertido en desafíos la cohesión familiar.

“La falta de comunicación abierta, el distanciamiento emocional, la falta de tiempo de calidad y la incapacidad para resolver conflictos de manera saludable, son factores clave que debemos enfrentar”, escribió en su cuenta de X.

Instó a desarrollar acciones de bienestar, al indicar que hay padres que desconocen las etapas de desarrollo de sus hijos. “Aun con este esquema ideal, ¿Qué sería si no fuera una familia funcional?”.